От 49 тысяч рублей: конфискованные авто из Башкирии пустят с молотка

Росимущество Башкирии объявило аукцион по продаже имущества, обращенного в собственность государства. На торги выставлено 205 лотов — легковые автомобили отечественных и иностранных марок. Электронный аукцион пройдет на площадке «РТС-Тендер» почти через месяц — 20 марта, заявки принимаются до 16 числа.
В списке представлены машины разных классов и возрастов — от малолитражек до внедорожников и премиальных седанов. Почти все лоты идут с пометкой «работоспособность не проверялась», ключи и документы отсутствуют. Реализация осуществляется по прямому назначению — покупатель самостоятельно занимается регистрацией и приведением авто в соответствие техрегламенту.
Цены варьируются от 49 тысяч до 2,09 миллиона рублей. Участвовать в аукционе могут все желающие.
Среди лотов:
— Mercedes-Benz A-class, 2020 г. — 2 091 000 ₽
— Haima M3, 2014 г. — 263 000 ₽
— Lada 21099, 2003 г. — 67 800 ₽
— Lada 210740, 2011 г. — 69 000 ₽
— Chevrolet Niva, 2010 г. — 278 000 ₽
— Лот из 4 авто (Lada 21070, Lada 21099, Lada 21120, Lada 21140) — 302 000 ₽
— Chevrolet Cruze, 2013 г. — 509 000 ₽
— Datsun on-DO, 2019 г. — 235 000 ₽
— Lada 2109, 1987 г. — 49 000 ₽
— лот из 5 авто (Lada 2117, Lada 21150, Lada Kalina, Lada 21120, Lada 21102) — 358 000 ₽
— Daewoo Nexia, 2009 г. — 63 000 ₽
— Lada 21150, 2005 г. — 63 000 ₽
— Lada Vesta, 2019 г. — 725 000 ₽
— Lada 21124 — 69 000 ₽
— Lada 217230, 2008 г. — 97 000 ₽
— Lada Granta, 2019 г. (334 000 ₽ и 428 000 ₽).
— Lada Granta, 2017 г. — 252 000 ₽
— Lada 2109, 1991 г. — 64 000 ₽
— Lada 21074, 2004 г. — 69 000 ₽
— Lada 21093, 2001 г. — 50 000 ₽
— Daewoo Nexia, 2004 г. — 67 000 ₽
— Lada Granta, 2024 г. — 609 000 ₽
— Renault Sandero, 2015 г. — 516 000 ₽
— Kia Cerato, 2014 г. — 710 000 ₽
— Nissan Pulsar, 2000 г. — 147 000 ₽
— Ford Focus — 208 000 ₽
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.