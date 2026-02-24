В аэропорту Перми 24 февраля изменили прилет и вылет 13 авиарейсов

Утром 24 февраля пассажирам не удалось улететь в Санкт-Петербург. Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), отменен вылет авиарейса DP 1570 «Пермь — Санкт-Петербург» в 04:35, а также прилеты DP 1569 «Санкт-Петербург — Пермь» — в 04:05, N4 884 «Калининград — Пермь» — в 06:15.
В «Большом Савино» также перенесли прилеты: FV 6129 «Сочи — Пермь» — с 06:15 на 13:25, А4 6017 «Минеральные Воды — Пермь» — с 06:35 на 09:10, UV 240 «Усинск — Пермь» — с 12:105 на 12:50, А4 4027 «Махачкала — Пермь» — с 14:25 на 17:10, А 6017 «Минеральные Воды — Пермь» — с 06:35 на 09:10, N4 884 «Калининград — Пермь» — с 15:50 на 23:05.
Среди задержанных вылетов: FV 6130 «Пермь — Сочи» — с 06:50 на 17:50, N4 883 «Пермь — Калининград» — с 07:20 на 14:55, А4 6018 «Пермь — Минеральные Воды» — с 15:25 на 18:10, N4 424 «Пермь — Cочи» — с 16:50 на 00:05 25 февраля.
По информации Росавиации, в аэропорту Сочи вечером 23 февраля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.