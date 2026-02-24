В аэропорту Перми 24 февраля изменили прилет и вылет 13 авиарейсов

В «Большом Савино» также перенесли прилеты: FV 6129 «Сочи — Пермь» — с 06:15 на 13:25, А4 6017 «Минеральные Воды — Пермь» — с 06:35 на 09:10, UV 240 «Усинск — Пермь» — с 12:105 на 12:50, А4 4027 «Махачкала — Пермь» — с 14:25 на 17:10, А 6017 «Минеральные Воды — Пермь» — с 06:35 на 09:10, N4 884 «Калининград — Пермь» — с 15:50 на 23:05.