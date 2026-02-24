Омич попался с 483 граммами наркотика после поездки за свертками

Сотрудники наркоконтроля совместно с госавтоинспекторами задержали 29-летнего уроженца Калачинского района, мужчина ехал на Toyota Corolla. При личном досмотре в карманах куртки нашли 483 грамма мефедрона. Об этом рассказали 24 февраля в омском УМВД.
По данным полицейских, подозреваемый заранее забрал свертки на обочинах дорог, ведущих в поселок Северо-Любинский. Тайники подготовили кураторы незаконного бизнеса. Задержанный планировал расфасовать вещества и распространить через закладки в Омске. Предварительно удалось установить, что фигурант проработал в интернет-магазине в даркнете около месяца. На такой заработок он решился, чтобы покупать опасный товар для себя.
«Возбуждены уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 — часть 5 стать 228.1 УК РФ) и хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
Суд заключил обвиняемого под стражу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.