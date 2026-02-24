Омич попался с 483 граммами наркотика после поездки за свертками

По данным полицейских, подозреваемый заранее забрал свертки на обочинах дорог, ведущих в поселок Северо-Любинский. Тайники подготовили кураторы незаконного бизнеса. Задержанный планировал расфасовать вещества и распространить через закладки в Омске. Предварительно удалось установить, что фигурант проработал в интернет-магазине в даркнете около месяца. На такой заработок он решился, чтобы покупать опасный товар для себя.