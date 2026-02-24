Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 24 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 24 февраля 2026:

1. Молдову на сутки накроет проливной дождь: Циклон несёт не только осадки, но и тепло в +9 градусов- синоптики о новой напасти.

2. Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.

3. Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.

4. Путь в ЕС оказался ухабистым: Стало известно, почему в Молдове дороги, как после бомбёжки — деньги на их ремонт разворовываются, а чиновники становятся миллионерам.

5 Провластные блогеры прикопались к тому, что в Молдове по-прежнему празднуют 23 февраля: Если вы такие такие умные, придумайте свой «мужской» день.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Монолог контролера троллейбуса в Кишиневе: «Собачья работа — план сделать нереально, эа это сразу штрафуют, на самый выгодный — 22-й маршрут — начальство сажает только своих кумовьев».

А план — 300 проданных билетов в час, а почти все пассажиры с проездными, пенсионными удостоверениями или с «ксивами» (далее…).

Эксперт на примерах подсчитал рост налога на недвижимость в Молдове после переоценки: «Это ужас — платить придется почти в три раза больше!».

Недавно власти объявили о завершении переоценки более 6 миллионов объектов недвижимости (далее…).

Понаехали: Почему в Кишиневе и его пригородах живёт больше населения, чем во всей Молдове.

Население Молдовы концентрируется в центре страны (далее…).