Топ-5 главных новостей в Молдове 24 февраля 2026: Молдову на сутки накроет проливной дождь; Белый дом и Трамп аплодировали молдавской скрипачке стоя; друзья за границей просят прислать молдаские фрукты-овощи, — а г

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 24 февраля 2026:
1. Молдову на сутки накроет проливной дождь: Циклон несёт не только осадки, но и тепло в +9 градусов- синоптики о новой напасти.
2. Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.
3. Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.
4. Путь в ЕС оказался ухабистым: Стало известно, почему в Молдове дороги, как после бомбёжки — деньги на их ремонт разворовываются, а чиновники становятся миллионерам.
5 Провластные блогеры прикопались к тому, что в Молдове по-прежнему празднуют 23 февраля: Если вы такие такие умные, придумайте свой «мужской» день.
