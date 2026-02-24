В России проверяют Дурова по статье о содействии терроризму из-за Telegram

В публикации говорится, что с 2022 года в России зарегистрировали свыше 153 тысяч преступлений, совершённых с использованием Telegram. По данным, приведённым в статье, около 33 тысяч из них связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью. Речь идёт о подготовке взрывов, поджогах военных комиссариатов и нападениях на людей.