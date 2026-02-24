Ричмонд
В Омске группа «Руки вверх!» заработала более 56 млн рублей на одном концерте

Концерт прошел в День защитника Отечества, 23 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Омске группа «Руки вверх!», ставшая популярной еще в начале 90-х, заработала на одном концерте около 56 млн рублей. Единственное выступление группы «Руки вверх!» (16+) прошло в День защитника Отечества, 23 февраля в «G-Drive Арене».

По данным билетных операторов, с продажи мест в секторах «G-Drive Арене» выручка составила 55,8 млн рублей. Также на концерт были проданы билеты в VIP-ложи и танцпол. Таким образом, как сообщает информагентство «Ура.ру», общий доход с единственного концерта группы «Руки вверх» в Омске составил более 56 млн рублей.

Неплохо заработали на праздничных концертах в День защитника Отечества и другие звезды, отправившиеся в гастрольный тур. Так, Леонид Агутин заработал в Тольятти около 38 млн рублей, Баста в Рязани — порядка 23 млн рублей, Полина Гагарина в Брянске — около 22 млн рублей.

