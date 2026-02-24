В Омске группа «Руки вверх!» заработала более 56 млн рублей на одном концерте

По данным билетных операторов, с продажи мест в секторах «G-Drive Арене» выручка составила 55,8 млн рублей. Также на концерт были проданы билеты в VIP-ложи и танцпол. Таким образом, как сообщает информагентство «Ура.ру», общий доход с единственного концерта группы «Руки вверх» в Омске составил более 56 млн рублей.