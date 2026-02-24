Ричмонд
Тигр впервые появился внутри Комсомольского заповедника в Хабаровском крае

Следы хищника нашли на маршрутах зимнего учёта среди снега по колено.

Источник: Соцсети

В Комсомольском заповеднике впервые зафиксировано пребывание тигра непосредственно на охраняемой территории. Как сообщает телеграм-канал заповедника, в ноябре прошлого года полосатый хищник отмечался у границы заповедника, а в феврале его следы были обнаружены уже внутри ООПТ.

«На маршруте от кордона “Каменка” до кордона “Тихая”, в нижнем течении реки Сиутару, мы обнаружили следы взрослой тигрицы. Она спускалась по склону в сторону русла Горина. Параллельно её следу, но уже вверх, шла цепочка отметок от стада кабанов — буквально шаг в шаг по соседству», — рассказал научный сотрудник Комсомольского заповедника Вадим Бобровский, принимавший участие в зимних маршрутных учётах.

Традиционные зимние маршрутные учёты проводились 10—11 февраля в непростых условиях: снежный покров достигал 60−70 см, что осложняло передвижение сотрудников как на снегоходах, так и на лыжах. Несмотря на трудности, среди следов привычных обитателей — лисиц, белок, лосей, зайцев и соболей — специалисты наткнулись на отпечатки взрослой тигрицы.

Остальные маршруты в верхней части «Амбарки» и протоке Шарголь выявили следы соболя, зайца-беляка, выдры и косули, которых зимой встречают не каждый год. По словам научного сотрудника Вадима Бобровского, выявление тигра на территории ООПТ — важное подтверждение его активного присутствия и состояния экосистемы заповедника.