Тигр впервые появился внутри Комсомольского заповедника в Хабаровском крае

«На маршруте от кордона “Каменка” до кордона “Тихая”, в нижнем течении реки Сиутару, мы обнаружили следы взрослой тигрицы. Она спускалась по склону в сторону русла Горина. Параллельно её следу, но уже вверх, шла цепочка отметок от стада кабанов — буквально шаг в шаг по соседству», — рассказал научный сотрудник Комсомольского заповедника Вадим Бобровский, принимавший участие в зимних маршрутных учётах.