Тигр впервые появился внутри Комсомольского заповедника в Хабаровском крае

В Комсомольском заповеднике впервые зафиксировано пребывание тигра непосредственно на охраняемой территории. Как сообщает телеграм-канал заповедника, в ноябре прошлого года полосатый хищник отмечался у границы заповедника, а в феврале его следы были обнаружены уже внутри ООПТ.
«На маршруте от кордона “Каменка” до кордона “Тихая”, в нижнем течении реки Сиутару, мы обнаружили следы взрослой тигрицы. Она спускалась по склону в сторону русла Горина. Параллельно её следу, но уже вверх, шла цепочка отметок от стада кабанов — буквально шаг в шаг по соседству», — рассказал научный сотрудник Комсомольского заповедника Вадим Бобровский, принимавший участие в зимних маршрутных учётах.
Традиционные зимние маршрутные учёты проводились
Остальные маршруты в верхней части «Амбарки» и протоке Шарголь выявили следы соболя, зайца-беляка, выдры и косули, которых зимой встречают не каждый год. По словам научного сотрудника Вадима Бобровского, выявление тигра на территории ООПТ — важное подтверждение его активного присутствия и состояния экосистемы заповедника.