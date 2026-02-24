Oman Air запускает регулярные рейсы между Маскатом и Ташкентом

«Центральная Азия становится всё более значимым регионом как для въездных, так и для выездных поездок, и новый рейс призван поддержать туристические амбиции Омана, привлекая гостей из Узбекистана и соседних стран. Мы рады приветствовать пассажиров из Узбекистана, чтобы они смогли познакомиться с известным оманским гостеприимством, а нашим пассажирам предложить удобный доступ к одному из самых привлекательных направлений Центральной Азии», — отметил генеральный директор Oman Air Кон Корфиатис.