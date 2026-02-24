Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Oman Air запускает регулярные рейсы между Маскатом и Ташкентом

Vaib.uz (новости Узбекистана. 24 февраля). Национальная авиакомпания Султаната Оман Oman Air расширяет свою международную маршрутную сеть, запуская прямые рейсы между Маскатом и Ташкентом с 1 июня 2026 года.

Источник: Vaib.Uz

Новый маршрут будет выполняться два раза в неделю, обеспечивая удобное сообщение между двумя столицами и усиливая транспортную связность между Оманом и Центральной Азией. Продолжительность полёта составит около четырёх часов.

Пока авиакомпания не раскрывает точные дни выполнения рейсов и стоимость билетов. Однако, по предварительным оценкам, минимальная цена перелёта в одну сторону, вероятно, превысит 200 долларов.

В Oman Air рассчитывают, что открытие нового направления будет способствовать росту въездного туризма в Оман, а также укреплению деловых и культурных связей между двумя странами. Оман и Узбекистан, расположенные вдоль исторического Шёлкового пути, обладают богатым наследием и самобытной культурой, что создаёт дополнительный туристический потенциал для обеих сторон.

«Центральная Азия становится всё более значимым регионом как для въездных, так и для выездных поездок, и новый рейс призван поддержать туристические амбиции Омана, привлекая гостей из Узбекистана и соседних стран. Мы рады приветствовать пассажиров из Узбекистана, чтобы они смогли познакомиться с известным оманским гостеприимством, а нашим пассажирам предложить удобный доступ к одному из самых привлекательных направлений Центральной Азии», — отметил генеральный директор Oman Air Кон Корфиатис.

Запуск рейса может стать дополнительной возможностью как для туристов, так и для бизнес-путешественников, учитывая растущий интерес к региону и постепенное расширение международного авиасообщения Узбекистана.