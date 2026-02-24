Oman Air запускает регулярные рейсы между Маскатом и Ташкентом

Новый маршрут будет выполняться два раза в неделю, обеспечивая удобное сообщение между двумя столицами и усиливая транспортную связность между Оманом и Центральной Азией. Продолжительность полёта составит около четырёх часов.
Пока авиакомпания не раскрывает точные дни выполнения рейсов и стоимость билетов. Однако, по предварительным оценкам, минимальная цена перелёта в одну сторону, вероятно, превысит 200 долларов.
В Oman Air рассчитывают, что открытие нового направления будет способствовать росту въездного туризма в Оман, а также укреплению деловых и культурных связей между двумя странами. Оман и Узбекистан, расположенные вдоль исторического Шёлкового пути, обладают богатым наследием и самобытной культурой, что создаёт дополнительный туристический потенциал для обеих сторон.
«Центральная Азия становится всё более значимым регионом как для въездных, так и для выездных поездок, и новый рейс призван поддержать туристические амбиции Омана, привлекая гостей из Узбекистана и соседних стран. Мы рады приветствовать пассажиров из Узбекистана, чтобы они смогли познакомиться с известным оманским гостеприимством, а нашим пассажирам предложить удобный доступ к одному из самых привлекательных направлений Центральной Азии», — отметил генеральный директор Oman Air Кон Корфиатис.
Запуск рейса может стать дополнительной возможностью как для туристов, так и для бизнес-путешественников, учитывая растущий интерес к региону и постепенное расширение международного авиасообщения Узбекистана.