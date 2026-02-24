Белорус упал с крыши во время работы на стройке и стал инвалидом. Подробности приводит служба информации прокуратуры Могилевской области.
Прокуратура Кировского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении жителя Бобруйска. Мужчине было инкриминировано нарушение правил безопасности строительных работ, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
Удалось установить, что обвиняемый в одной из строительных организаций Бобруйска занимал должность производителя строительно-монтажных работ. Он отвечал за безопасное производство работ, за обеспечение правил безопасности на строительном объекте, который расположен в Кировском районе.
В июне 2025 года группа сотрудников занималась выполнением строительных работ в Кировском районе. Работы проводились на крыше здания, где не было временных и защитных ограждений. Отсутствовали и указатели опасных зон и проходов. В какой-то момент один из строителей упал с высоты.
«В результате ему причинены тяжкие телесные повреждения, у мужчины диагностировали закрытые травмы позвоночника и грудной клетки из-за чего он потерял возможность передвигаться», — привели подробности в прокуратуре.
Выяснилось, что мужчина выполнял работы в интересах строительной организации без оформления трудовых отношений и соответствующей квалификации. Он не проходил стажировку, обучение, инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда. У него не было средств индивидуальной защиты, медицинского осмотра. Кроме того, до начала работ работника не ознакомили с содержанием проекта работ и технологической картой, нарядом-допуском.
Суд Кировского района производителю строительно-монтажных работ на основании части 1 статьи 303 Уголовного кодекса назначил наказание в виде ограничения свободы и без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Кроме того, он не может занимать должности, которые связаны с выполнением обязанностей по организации и обеспечению безопасности строительных работ, на срок 5 лет.
«Со строительной организации в пользу пострадавшего работника суд взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — отметили в прокуратуре.
Ранее Генпрокуратура назвала три самые коррумпированные сферы в Беларуси.
Тем временем в Гомеле ИП не зарегистрировал юрлицо и получил крупный штраф.
А еще власти сказали, за что аннулируют разрешение на торговлю цветами в Минске.