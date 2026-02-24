Белорус упал с крыши во время работы на стройке и стал инвалидом

Выяснилось, что мужчина выполнял работы в интересах строительной организации без оформления трудовых отношений и соответствующей квалификации. Он не проходил стажировку, обучение, инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда. У него не было средств индивидуальной защиты, медицинского осмотра. Кроме того, до начала работ работника не ознакомили с содержанием проекта работ и технологической картой, нарядом-допуском.