Кроссворд по фильму «Обыкновенное чудо»: Только истинные волшебники вспомнят все 8 деталей!

Помните, как волшебник целовал бороду, чтобы не обижать жену, а Эмилия ждала принца даже без тиары? Этот тест — проверка не памяти, а волшебства в душе. Хорошо ли вы помните реплики и детали легендарной сказки?

Источник: Life.ru

Есть фильмы, которые разбирают на цитаты, не думая. «Обыкновенное чудо» Марка Захарова — именно такой случай. Мы помним эту ироничную, трогательную и бесконечно мудрую историю наизусть. Казалось бы, кто не знает историю про медведя, который влюбился в принцессу и отказывался становиться человеком? Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Сможете ли вы вспомнить все детали этого чудесного фильма? Мы подготовили 8 не самых простых вопросов о нём. Здесь важно не просто вспомнить сюжет, а быть внимательным зрителем. Если ответите на всё без запинки, то вы точно настоящий фанат!

Продолжите кинотематику и вспомните культовые роли Андрея Мягкова: угадайте фильм по одному кадру! Тем временем Масленица в самом разгаре, поэтому вам просто необходимо узнать, каким блином с начинкой вы бы были! Проверьте свои знания и постарайтесь не подвести ваших учителей: ответьте на 10 школьных вопросов на время.

