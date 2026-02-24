В Омске перекрёсток Маршала Жукова и Масленникова признали самым аварийным в России

Перекрёсток в центре Омска признали самым аварийным в России. Речь идёт о пересечении улиц Маршала Жукова и Масленникова. Таковы данные «СпецДорПроекта» на основе статистики ГАИ по ДТП за январь.
С помощью «Мобилитики» исследователи отфильтровали аварии с самой высокой повторяемостью в радиусе 50 метров.
Так, перекрёсток Маршала Жукова — Масленникова занял первое место во всероссийском рейтинге. С 2015 года здесь случилось 67 происшествий. Повторяемость ДТП за 5 лет (с 2022 по 2026 год) признана в этом месте экстремальной — 5,2 аварии в год.
Вторым по аварийности стало пересечение улиц Газовиков и Щербакова в Тюмени. С 2015 года тут произошло 43 аварии, а их повторяемость за последние 5 лет оставила 5 штук в год.
Далее места распределились следующим образом:
проспект Металлургов/проспект им. Ленина в Волгограде — 47 аварий с 2015 года, повторяемость за 5 лет — 4,2 аварии в год. Шпаковская улица/улица Доваторцев в Ставрополе — 36 аварий с 2015 года, повторяемость за 5 лет — 4,2 аварии в год. Каслинская улица/улица Братьев Кашириных в Челябинске — 32 аварии с 2015 года, повторяемость за 5 лет — 4 аварии в год.