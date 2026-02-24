В Омске перекрёсток Маршала Жукова и Масленникова признали самым аварийным в России

проспект Металлургов/проспект им. Ленина в Волгограде — 47 аварий с 2015 года, повторяемость за 5 лет — 4,2 аварии в год. Шпаковская улица/улица Доваторцев в Ставрополе — 36 аварий с 2015 года, повторяемость за 5 лет — 4,2 аварии в год. Каслинская улица/улица Братьев Кашириных в Челябинске — 32 аварии с 2015 года, повторяемость за 5 лет — 4 аварии в год.