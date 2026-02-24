В Мексике при столкновениях с наркокартелем погибли 27 силовиков

Во время беспорядков в Мексике после ликвидации главаря крупнейшего наркокартеля погибли 27 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил министр безопасности Омар Гарсия Харфуш.
«Погибли 25 сотрудников национальной гвардии, один сотрудник охраны и один сотрудник прокуратуры штата», — заявил глава ведомства в ходе пресс-конференции.
Харфуш отметил, что со стороны группировки погибли 30 человек. Кроме того, правоохранительные органы задержали 70 человек. Министр также сообщил, что к концу дня организованные на федеральных трассах блокады удалось снять.
Накануне секретарь общественной безопасности штата Халиско Хуан Пабло Эрнандес сообщил, что на фоне беспорядков не менее 23 человек совершили побег из региональной тюрьмы в городе Пуэрто-Вальярта.
Напомним, силы специального назначения Мексики ликвидировали главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеру Сервантеса, который известен под именем Эль Менчо. После его смерти члены картеля начали массовые беспорядки. Жителям страны посоветовали оставаться дома, а также избегать использования такси.