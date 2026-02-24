В Красноярск привезли 870 попугаев из Кыргызстана

19 февраля в красноярском аэропорту специалисты краевого Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 870 попугаев, которые прибыли к нам из Кыргызстана (села Кашкар-Кыштак). Пресс-служба ведомства уточнила, что всего насчитали три вида пернатых: волнистые, корелла, неразлучники.
Декоративная птица перевезена с соблюдением ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза. Сейчас попугаи находятся в специально подготовленном помещении для проведения карантина.
Это уже вторая партия пернатых, ввезенная в Красноярск из Кыргызстана в 2026 году. Всего с начала года в город поступило 1738 попугаев.