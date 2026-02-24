Белорусы могут получить штрафы до 2250 рублей за продажу излишков овощей. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.
В милицию поступил вопрос от жителя Пинска, который хотел продать излишки картофеля и маринованные овощи, заготовленные на зиму. Мужчина спрашивает, можно ли ему все это продавать у магазина около дома.
Инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского ГОВД старший лейтенант милиции Вадим Ботвинко пояснил, что реализовывать продукцию, которая была выращена на приусадебном участке, можно лишь в установленных для этого местах.
Ботвинко добавил, что продажа фруктов, овощей, молочных и других продуктов вблизи магазинов, рынков, на тротуарах запрещена. Он уточнил, что по статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях за несанкционированную торговлю на улице белорусы могут получить штраф до 50 базовых величин, или до 2250 рублей (в феврале 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
