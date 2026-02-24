Белорусы могут получить штрафы до 2250 рублей за продажу излишков овощей

Ботвинко добавил, что продажа фруктов, овощей, молочных и других продуктов вблизи магазинов, рынков, на тротуарах запрещена. Он уточнил, что по статье 13.11 Кодекса об административных правонарушениях за несанкционированную торговлю на улице белорусы могут получить штраф до 50 базовых величин, или до 2250 рублей (в феврале 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).