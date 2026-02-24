Олимпиада-2026: как прошли Игры и успех Казахстана

А пока казахстанцы будут встречать своих героев. После исторической победы на Олимпиаде-2026 Шайдоров выразил мнение, что с нетерпением ждет возвращения в Казахстан. Он мечтает разделить счастье победы с родными и всей страной, радуясь значимости своего достижения на Родине. Он отметил после победы, что осознание олимпийского «золота» пришло к нему постепенно, и он горд за этот успех и разделяет ликование со всей страной.