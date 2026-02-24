Ричмонд
Олимпиада-2026: как прошли Игры и успех Казахстана

Зимние Олимпийские игры-2026 стали турниром рекордов, сенсаций и исторических побед. Мир увидел доминирование Норвегии, лучший результат Италии и возвращение США в хоккейную элиту, а Казахстан получил историческое «золото» в фигурном катании. Чем запомнились Игры — в материале Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Официально XXV зимние Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля 2026 года. Площадкой для соревнований стали два крупных горных и городских кластера — итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Было 116 медальных событий в 8 видах спорта (16 дисциплин), а в Играх участвовали порядка 92 национальных олимпийских комитетов и около 2 900 спортсменов.

Ключевыми особенностями во время зимних Олимпийских игр 2026 года стали дебют ски-маунтинеринга как олимпийского вида спорта, а также двойные факелы/цаулдроны в двух городах Милане и Кортина. Они были зажжены и погашены в идеальной синхронности в двух разных местах, символизируя масштаб события, объединяющего регионы и сообщества. Также акцент был сделан на широком географическом покрытии соревнований по Италии.

Итоги для мира — главное по медалям и рекордам.

Отлично выступили США и Нидерланды в фигурном, скоростном катании, фристайле и других дисциплинах. Прекрасно себя показала страна, принимающая спортсменов со всего мира, как в плане организации, так и по достойным результатам соревнований.

Королевство Норвегия.

Норвегия уверенно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026, подтвердив статус сильнейшей зимней державы. Спортсмены этой страны получили максимальное число «золота» и общее количество медалей для одних Игр, тем самым возглавили медальный зачет — 41 медаль. Многим запомнилось блестящее выступление в лыжных/биатлонных дисциплинах, включая впечатляющие победы Йоханнеса Хёсфлот Клебо.

В лидеры медального зачета Олимпиады-2026 норвежские спортсмены вышли благодаря рекордным 18 золотым наградам. Это выдающееся спортивное достижение — настолько успешный результат для одной зимней Олимпиады, что его сравнивают с лучшими выступлениями в истории Игр.

Главными источниками успеха стали лыжные гонки и биатлон, где норвежские атлеты традиционно входят в число сильнейших. Норвегия уверенно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026, подтвердив статус сильнейшей зимней державы.

Особенно ярким стал успех звездных фигур, таких как Йоханнес Хёсфлот Клебо и Йоханнес Дейл-Скьевдал, которые принесли стране множество высших наград.

Итак, по итогам Игр норвежцы завоевали 41 медаль, из которых 18 — золотые, 12 серебряных и 11 бронзовых.

Основной вклад в успех внесли лыжники. Лидер команды Йоханнес Хёсфлот Клебо стал одним из главных героев Олимпиады, выиграв сразу несколько золотых медалей в спринте, дистанционных гонках и эстафете. В женских соревнованиях блестяще выступила Therese Johaug, которая добавила в копилку страны два «золота» на дистанциях 10 и 30 километров. Также победу одержала женская эстафетная команда.

Сильные позиции Норвегия традиционно показала и в биатлоне. Олимпийскими чемпионами стали Йоханнес Дале-Шевдал в масс-старте и Стурла Холм Легрейд в индивидуальной гонке. Кроме того, норвежцы выиграли «золото» в мужской и смешанной эстафетах, подтвердив глубину состава и высокий уровень командной подготовки.

В лыжном двоеборье отличился Енс Лурос Офтебру, став олимпийским чемпионом в личном старте, а также вместе с партнерами завоевав командное «золото». В прыжках с трамплина победу на большом трамплине одержал Мариус Линнвик, а мужская сборная выиграла командные соревнования.

Еще одну золотую награду Норвегии принес конькобежец Педер Конгсхёуг на дистанции 1500 метров. В совокупности эти победы обеспечили стране уверенное лидерство на Играх-2026 и укрепили репутацию Норвегии как главной силы мировых зимних дисциплин.

Соединенные Штаты Америки.

США заняли второе место в медальном зачете с 33 медалями, уступив лидирующей Норвегии.

Штаты завершили XXV зимние Олимпийские игры со следующими результатами:

12 золотых медалей;12 серебряных медалей;9 бронзовых медалей.

Всего: 33 медали. Это второй лучший итог на Играх, США уступили только сборной Норвегии по общему числу медалей.

Основные победы и золотые медали США.

Это был один из лучших результатов США на зимних Играх в истории по сумме наград. Команда выиграла «золото» и в мужском, и в женском хоккее, что стало одним из самых ярких эпизодов Игр.

Американские спортсмены выступали во многих видах спорта: фигурное катание, горнолыжный спорт, фристайл, конькобежный спорт и санный спорт.

Вот кто завоевал золотые медали для команды США:

1. «Золото» США в Милане-2026 — мужская хоккейная сборная США. Они взяли первую золотую медаль в хоккее на Олимпиадах за 46 лет (победа над Канадой в финале 2:1 ОВТ).

2. Женская хоккейная сборная США — олимпийское «золото» (против Канады).

3. Бризи Джонсон — «золото» в женском горнолыжном спорте.

4. Микаэла Шиффрин — «золото» в слаломе/альпийских дисциплинах.

5. Элана Майерс-Тейлор — «золото» в бобслее (монобоб).

6. Алиса Лю — «золото» в фигурном катании (индивидуально).

7. Фристайл (moguls/halfpipe/mixed team aerials) — «золото» для свободного лыжного фристайла.

8. Джордан Штольц — «золото» в конькобежном спорте (несколько дистанций).

9. Команды/эстафеты и другие события, включая командное фигурное катание и смешанную командную группу в иные дисциплины.

Италия.

Хозяйка — Италия — показала лучший для себя результат в истории, заработав большое число медалей.

Олимпийская сборная страны-хозяйки получила 30 медалей — это исторический рекорд для Италии на зимних Играх.

Итоговый официальный медальный счет сборной Италии на XXV зимних Олимпийских играх — Milano Cortina-2026:

«Золото» — 10«Серебро» — 6«Бронза» — 14.

Всего: 30 медалей.

Мы перечислим именно золотые награды и самые яркие достижения:

«Золото» — итальянские чемпионы:

1. Франческа Лоллобриджида — конькобежный спорт: 3000 м (женщины) — «золото» и олимпийский рекорд, 5000 м (женщины) — «золото».

2. Команда в шорт-треке (смешанная эстафета) — одна из ярких побед: «золото» Арианна Фонтана и команда.

3. Андреа Вёттер/Марион Оберхофер — санный спорт (двойки, женщины) — «золото».

4. Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер — санный спорт (двойки, мужчины) — «золото».

5. Федерика Бриньоне — горнолыжный спорт: «золото» в супергиганте и в гигантском слаломе.

6. Лиза Виттоцци — биатлон (гонка преследования, женщины) — «золото».

7. Командная гонка (скоростной конькобежный спорт, мужчины) — «золото» — Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Микеле Мальфатти.

8. Симоне Деромедис — ски-кросс (мужчины) — «золото».

Остальные медали — серебряные и бронзовые — были завоеваны в разных дисциплинах, включая лыжные гонки, санный спорт, шорт-трек, биатлон, конькобежный спорт и другие.

Это существенно выше прежнего рекорда страны — 20 медалей в Лиллехаммере-1994. И в результате Италия занимает одну из лидирующих строчек по общему количеству наград на Играх, уступив по медалям только Норвегии и США в общем зачете.

Казахстан: как выступили наши спортсмены.

Михаил Шайдоров принес Казахстану историческое «золото» на Олимпиаде-2026 в Милане.

Олимпийские зимние игры Milano Cortina-2026 завершились впечатляющими результатами для сборной Казахстана, главным из которых стало историческое «золото» в фигурном катании, завоеванное 21-летним казахстанским спортсменом Михаилом Шайдоровым.

На XXV зимних Олимпийских играх Казахстан был представлен 36 спортсменами в 9 спортивных дисциплинах. В итоговом медальном зачете наша команда заняла примерно 19-е место благодаря золотой медали.

Историческая победа в мужском одиночном катании.

В соревнованиях мужского одиночного фигурного катания, прошедших 10 и 13 февраля на льду в Милане, Михаил Шайдоров стал абсолютным чемпионом и завоевал для Казахстана первую в истории страны золотую медаль в этом виде спорта.

После короткой программы Шайдоров занимал 5-е место, но в произвольной программе блестяще откатал свою программу, получив 198,64 балла и набрав в общей сумме 291,58, что позволило ему уверенно опередить ближайших соперников — Юму Кагияму и Шуна Сато из Японии.

По ходу выступления казахстанец впервые в карьере чисто исполнил пять четверных прыжков, продемонстрировав исключительную технику и артистизм.

Это достижение стало второй золотой медалью Казахстана в истории зимних Олимпийских игр как независимого государства: первая была завоевана в 1994 году в лыжных гонках чемпионом Владимиром Смирновым. Ранее в фигурном катании Казахстан получал только одну медаль — «бронзу» Дениса Тена на Олимпиаде-2014.

Реакция и вдохновение.

Победа Шайдорова вызвала волну поздравлений по всей стране и за ее пределами. Спортсмен стал новым символом зимнего спорта в Казахстане, а его успех называют мощным стимулом для развития фигурного катания и других зимних дисциплин в республике.

Михаил также передал свой соревновательный костюм в коллекцию Олимпийского музея в память о легендарном достижении.

Чем запомнилась Олимпиада для мира.

Милан-2026 вошел в историю как Олимпиада рекордов и контрастов. А именно: устойчивый формат проведения и эмоциональные спортивные драмы, доминирование фаворитов и громкие сенсации, а также заявили о себе опытные чемпионы и зазвучали новые имена.

Были введены новые дисциплины и новый формат проведения. Олимпиада-2026 в Милане и Кортине стала примером того, как Игры меняются вместе со временем.

Во-первых, расширилась программа смешанных дисциплин.

Смешанные командные старты в биатлоне, фристайле, шорт-треке и других видах спорта привлекли особое внимание зрителей. Формат «женщины + мужчины в одной команде» усилил интригу и динамику соревнований. Эти гонки и эстафеты часто становились самыми драматичными — судьба медалей решалась на последних метрах.

Во-вторых, акцент был сделан на устойчивость.

Организаторы максимально использовали уже существующие спортивные объекты. Это снизило затраты и экологическую нагрузку. Милан-2026 называли «Олимпиадой без гигантских новостроек» — ставка делалась на модернизацию инфраструктуры, а не на строительство с нуля.

В-третьих, формат «распределенной Олимпиады».

Соревнования проходили в разных регионах Италии — от Милана до альпийских кластеров в Кортине-д’Ампеццо и других горных зонах. Это позволило задействовать лучшие природные трассы и готовые спортивные центры, но при этом создало ощущение масштабного национального события, охватившего всю страну.

Кроме того, Игры продемонстрировали высокий телевизионный интерес — в Европе аудитория стала одной из крупнейших за последние зимние Олимпиады, особенно в лыжных и хоккейных трансляциях.

Чем нам запомнилась Олимпиада-2026.

Историческая победа Казахстана.

«Золото» Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании стало одной из главных сенсаций турнира и принесло Казахстану историческую золотую медаль в фигурном катании.

Рекорд Норвегии.

Сборная Норвегии выиграла 18 золотых медалей и уверенно возглавила общий зачет. Это стало символом доминирования в лыжных дисциплинах и биатлоне.

Лучший результат Италии.

Хозяйка Игр завоевала 30 медалей — абсолютный рекорд страны на зимних Олимпиадах. Итальянцы блистали в горнолыжном спорте, конькобежном спорте и шорт-треке.

Возвращение США в хоккее.

Американская мужская сборная завоевала «золото», вернувшись на вершину олимпийского хоккея спустя десятилетия.

Фигурное катание и лыжи стали главным шоу Игр.

Мужской турнир фигуристов стал ареной неожиданных развязок, а лыжные гонки — территорией рекордов и доминирования норвежцев. Эти соревнования собрали рекордную телеаудиторию и стали самыми обсуждаемыми эпизодами Олимпиады.

Для мира эти Игры стали примером того, как зимняя Олимпиада может быть одновременно технологичной, экологичной и по-настоящему зрелищной.

Паралимпийские игры-2026.

Вслед за Олимпийскими играми Италия готовится принять еще одно крупное спортивное событие — зимние Паралимпийские игры-2026. Соревнования пройдут в тех же кластерах Милана и Кортины-д’Ампеццо и соберут сильнейших параатлетов мира в лыжных дисциплинах, биатлоне, следж-хоккее, керлинге на колясках и других видах спорта.

Паралимпиада традиционно становится не менее эмоциональной и зрелищной частью зимнего спортивного сезона, продолжая олимпийскую атмосферу и расширяя границы возможностей в спорте.

Для Казахстана это еще одна возможность заявить о себе на мировой арене и продолжить успешные зимние соревнования. Паралимпийские старты традиционно приносят радость преодоления соперников и вдохновения для отечественных спортсменов.

А пока казахстанцы будут встречать своих героев. После исторической победы на Олимпиаде-2026 Шайдоров выразил мнение, что с нетерпением ждет возвращения в Казахстан. Он мечтает разделить счастье победы с родными и всей страной, радуясь значимости своего достижения на Родине. Он отметил после победы, что осознание олимпийского «золота» пришло к нему постепенно, и он горд за этот успех и разделяет ликование со всей страной.

По сообщению Федерации фигурного катания, спортсмен прилетит в Астану в ночь с 24 на 25 февраля около 01:30 часов по казахстанскому времени. Это будет торжественный момент с официальным приемом и поздравлениями от болельщиков и представителей отечественного спорта.

