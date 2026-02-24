Олимпиада-2026: как прошли Игры и успех Казахстана

Официально XXV зимние Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля 2026 года. Площадкой для соревнований стали два крупных горных и городских кластера — итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Было 116 медальных событий в 8 видах спорта (16 дисциплин), а в Играх участвовали порядка 92 национальных олимпийских комитетов и около 2 900 спортсменов.
Ключевыми особенностями во время зимних Олимпийских игр 2026 года стали дебют ски-маунтинеринга как олимпийского вида спорта, а также двойные факелы/цаулдроны в двух городах Милане и Кортина. Они были зажжены и погашены в идеальной синхронности в двух разных местах, символизируя масштаб события, объединяющего регионы и сообщества. Также акцент был сделан на широком географическом покрытии соревнований по Италии.
Итоги для мира — главное по медалям и рекордам.
Отлично выступили США и Нидерланды в фигурном, скоростном катании, фристайле и других дисциплинах. Прекрасно себя показала страна, принимающая спортсменов со всего мира, как в плане организации, так и по достойным результатам соревнований.
Королевство Норвегия.
Норвегия уверенно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026, подтвердив статус сильнейшей зимней державы. Спортсмены этой страны получили максимальное число «золота» и общее количество медалей для одних Игр, тем самым возглавили медальный зачет — 41 медаль. Многим запомнилось блестящее выступление в лыжных/биатлонных дисциплинах, включая впечатляющие победы Йоханнеса Хёсфлот Клебо.
В лидеры медального зачета Олимпиады-2026 норвежские спортсмены вышли благодаря рекордным 18 золотым наградам. Это выдающееся спортивное достижение — настолько успешный результат для одной зимней Олимпиады, что его сравнивают с лучшими выступлениями в истории Игр.
Главными источниками успеха стали лыжные гонки и биатлон, где норвежские атлеты традиционно входят в число сильнейших.
Особенно ярким стал успех звездных фигур, таких как Йоханнес Хёсфлот Клебо и Йоханнес Дейл-Скьевдал, которые принесли стране множество высших наград.
Итак, по итогам Игр норвежцы завоевали 41 медаль, из которых 18 — золотые, 12 серебряных и 11 бронзовых.
Основной вклад в успех внесли лыжники. Лидер команды Йоханнес Хёсфлот Клебо стал одним из главных героев Олимпиады, выиграв сразу несколько золотых медалей в спринте, дистанционных гонках и эстафете. В женских соревнованиях блестяще выступила Therese Johaug, которая добавила в копилку страны два «золота» на дистанциях 10 и 30 километров. Также победу одержала женская эстафетная команда.
Сильные позиции Норвегия традиционно показала и в биатлоне. Олимпийскими чемпионами стали Йоханнес Дале-Шевдал в масс-старте и Стурла Холм Легрейд в индивидуальной гонке. Кроме того, норвежцы выиграли «золото» в мужской и смешанной эстафетах, подтвердив глубину состава и высокий уровень командной подготовки.
В лыжном двоеборье отличился Енс Лурос Офтебру, став олимпийским чемпионом в личном старте, а также вместе с партнерами завоевав командное «золото». В прыжках с трамплина победу на большом трамплине одержал Мариус Линнвик, а мужская сборная выиграла командные соревнования.
Еще одну золотую награду Норвегии принес конькобежец Педер Конгсхёуг на дистанции 1500 метров. В совокупности эти победы обеспечили стране уверенное лидерство на Играх-2026 и укрепили репутацию Норвегии как главной силы мировых зимних дисциплин.
Соединенные Штаты Америки.
США заняли второе место в медальном зачете с 33 медалями, уступив лидирующей Норвегии.
Штаты завершили XXV зимние Олимпийские игры со следующими результатами:
12 золотых медалей;12 серебряных медалей;9 бронзовых медалей.
Всего: 33 медали. Это второй лучший итог на Играх, США уступили только сборной Норвегии по общему числу медалей.
Основные победы и золотые медали США.
Это был один из лучших результатов США на зимних Играх в истории по сумме наград. Команда выиграла «золото» и в мужском, и в женском хоккее, что стало одним из самых ярких эпизодов Игр.
Американские спортсмены выступали во многих видах спорта: фигурное катание, горнолыжный спорт, фристайл, конькобежный спорт и санный спорт.
Вот кто завоевал золотые медали для команды США:
1. «Золото» США в Милане-2026 — мужская хоккейная сборная США. Они взяли первую золотую медаль в хоккее на Олимпиадах за 46 лет (победа над Канадой в финале 2:1 ОВТ).
2. Женская хоккейная сборная США — олимпийское «золото» (против Канады).
3. Бризи Джонсон — «золото» в женском горнолыжном спорте.
4. Микаэла Шиффрин — «золото» в слаломе/альпийских дисциплинах.
5. Элана Майерс-Тейлор — «золото» в бобслее (монобоб).
6. Алиса Лю — «золото» в фигурном катании (индивидуально).
7. Фристайл (moguls/halfpipe/mixed team aerials) — «золото» для свободного лыжного фристайла.
8. Джордан Штольц — «золото» в конькобежном спорте (несколько дистанций).
9. Команды/эстафеты и другие события, включая командное фигурное катание и смешанную командную группу в иные дисциплины.
Италия.
Хозяйка — Италия — показала лучший для себя результат в истории, заработав большое число медалей.
Олимпийская сборная страны-хозяйки получила 30 медалей — это исторический рекорд для Италии на зимних Играх.
Итоговый официальный медальный счет сборной Италии на XXV зимних Олимпийских играх — Milano Cortina-2026:
«Золото» — 10«Серебро» — 6«Бронза» — 14.
Всего: 30 медалей.
Мы перечислим именно золотые награды и самые яркие достижения:
«Золото» — итальянские чемпионы:
1. Франческа Лоллобриджида — конькобежный спорт: 3000 м (женщины) — «золото» и олимпийский рекорд, 5000 м (женщины) — «золото».
2. Команда в шорт-треке (смешанная эстафета) — одна из ярких побед: «золото» Арианна Фонтана и команда.
3. Андреа Вёттер/Марион Оберхофер — санный спорт (двойки, женщины) — «золото».
4. Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер — санный спорт (двойки, мужчины) — «золото».
5. Федерика Бриньоне — горнолыжный спорт: «золото» в супергиганте и в гигантском слаломе.
6. Лиза Виттоцци — биатлон (гонка преследования, женщины) — «золото».
7. Командная гонка (скоростной конькобежный спорт, мужчины) — «золото» — Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Микеле Мальфатти.
8. Симоне Деромедис — ски-кросс (мужчины) — «золото».
Остальные медали — серебряные и бронзовые — были завоеваны в разных дисциплинах, включая лыжные гонки, санный спорт, шорт-трек, биатлон, конькобежный спорт и другие.
Это существенно выше прежнего рекорда страны — 20 медалей в Лиллехаммере-1994. И в результате Италия занимает одну из лидирующих строчек по общему количеству наград на Играх, уступив по медалям только Норвегии и США в общем зачете.
Казахстан: как выступили наши спортсмены.
Михаил Шайдоров принес Казахстану историческое «золото» на Олимпиаде-2026 в Милане.
Олимпийские зимние игры Milano Cortina-2026 завершились впечатляющими результатами для сборной Казахстана, главным из которых стало историческое «золото» в фигурном катании, завоеванное 21-летним казахстанским спортсменом Михаилом Шайдоровым.
На XXV зимних Олимпийских играх Казахстан был представлен 36 спортсменами в 9 спортивных дисциплинах. В итоговом медальном зачете наша команда заняла примерно 19-е место благодаря золотой медали.
Историческая победа в мужском одиночном катании.
В соревнованиях мужского одиночного фигурного катания, прошедших 10 и 13 февраля на льду в Милане, Михаил Шайдоров стал абсолютным чемпионом и завоевал для Казахстана первую в истории страны золотую медаль в этом виде спорта.
После короткой программы Шайдоров занимал 5-е место, но в произвольной программе блестяще откатал свою программу, получив 198,64 балла и набрав в общей сумме 291,58, что позволило ему уверенно опередить ближайших соперников — Юму Кагияму и Шуна Сато из Японии.
По ходу выступления казахстанец впервые в карьере чисто исполнил пять четверных прыжков, продемонстрировав исключительную технику и артистизм.
Это достижение стало второй золотой медалью Казахстана в истории зимних Олимпийских игр как независимого государства: первая была завоевана в 1994 году в лыжных гонках чемпионом Владимиром Смирновым. Ранее в фигурном катании Казахстан получал только одну медаль — «бронзу» Дениса Тена на Олимпиаде-2014.
Реакция и вдохновение.
Победа Шайдорова вызвала волну поздравлений по всей стране и за ее пределами. Спортсмен стал новым символом зимнего спорта в Казахстане, а его успех называют мощным стимулом для развития фигурного катания и других зимних дисциплин в республике.
Михаил также передал свой соревновательный костюм в коллекцию Олимпийского музея в память о легендарном достижении.
Чем запомнилась Олимпиада для мира.
Милан-2026 вошел в историю как Олимпиада рекордов и контрастов. А именно: устойчивый формат проведения и эмоциональные спортивные драмы, доминирование фаворитов и громкие сенсации, а также заявили о себе опытные чемпионы и зазвучали новые имена.
Были введены новые дисциплины и новый формат проведения. Олимпиада-2026 в Милане и Кортине стала примером того, как Игры меняются вместе со временем.
Во-первых, расширилась программа смешанных дисциплин.
Смешанные командные старты в биатлоне, фристайле, шорт-треке и других видах спорта привлекли особое внимание зрителей. Формат «женщины + мужчины в одной команде» усилил интригу и динамику соревнований. Эти гонки и эстафеты часто становились самыми драматичными — судьба медалей решалась на последних метрах.
Во-вторых, акцент был сделан на устойчивость.
Организаторы максимально использовали уже существующие спортивные объекты. Это снизило затраты и экологическую нагрузку. Милан-2026 называли «Олимпиадой без гигантских новостроек» — ставка делалась на модернизацию инфраструктуры, а не на строительство с нуля.
В-третьих, формат «распределенной Олимпиады».
Соревнования проходили в разных регионах Италии — от Милана до альпийских кластеров в Кортине-д’Ампеццо и других горных зонах. Это позволило задействовать лучшие природные трассы и готовые спортивные центры, но при этом создало ощущение масштабного национального события, охватившего всю страну.
Кроме того, Игры продемонстрировали высокий телевизионный интерес — в Европе аудитория стала одной из крупнейших за последние зимние Олимпиады, особенно в лыжных и хоккейных трансляциях.
Чем нам запомнилась Олимпиада-2026.
Историческая победа Казахстана.
«Золото» Михаила Шайдорова в мужском одиночном катании стало одной из главных сенсаций турнира и принесло Казахстану историческую золотую медаль в фигурном катании.
Рекорд Норвегии.
Сборная Норвегии выиграла 18 золотых медалей и уверенно возглавила общий зачет. Это стало символом доминирования в лыжных дисциплинах и биатлоне.
Лучший результат Италии.
Хозяйка Игр завоевала 30 медалей — абсолютный рекорд страны на зимних Олимпиадах. Итальянцы блистали в горнолыжном спорте, конькобежном спорте и шорт-треке.
Возвращение США в хоккее.
Американская мужская сборная завоевала «золото», вернувшись на вершину олимпийского хоккея спустя десятилетия.
Фигурное катание и лыжи стали главным шоу Игр.
Мужской турнир фигуристов стал ареной неожиданных развязок, а лыжные гонки — территорией рекордов и доминирования норвежцев. Эти соревнования собрали рекордную телеаудиторию и стали самыми обсуждаемыми эпизодами Олимпиады.
Для мира эти Игры стали примером того, как зимняя Олимпиада может быть одновременно технологичной, экологичной и по-настоящему зрелищной.
Паралимпийские игры-2026.
Вслед за Олимпийскими играми Италия готовится принять еще одно крупное спортивное событие — зимние Паралимпийские игры-2026. Соревнования пройдут в тех же кластерах Милана и Кортины-д’Ампеццо и соберут сильнейших параатлетов мира в лыжных дисциплинах, биатлоне, следж-хоккее, керлинге на колясках и других видах спорта.
Паралимпиада традиционно становится не менее эмоциональной и зрелищной частью зимнего спортивного сезона, продолжая олимпийскую атмосферу и расширяя границы возможностей в спорте.
Для Казахстана это еще одна возможность заявить о себе на мировой арене и продолжить успешные зимние соревнования. Паралимпийские старты традиционно приносят радость преодоления соперников и вдохновения для отечественных спортсменов.
А пока казахстанцы будут встречать своих героев. После исторической победы на Олимпиаде-2026 Шайдоров выразил мнение, что с нетерпением ждет возвращения в Казахстан. Он мечтает разделить счастье победы с родными и всей страной, радуясь значимости своего достижения на Родине. Он отметил после победы, что осознание олимпийского «золота» пришло к нему постепенно, и он горд за этот успех и разделяет ликование со всей страной.
По сообщению Федерации фигурного катания, спортсмен прилетит в Астану в ночь с 24 на 25 февраля около 01:30 часов по казахстанскому времени. Это будет торжественный момент с официальным приемом и поздравлениями от болельщиков и представителей отечественного спорта.