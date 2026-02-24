Омский «Авангард» попробует преодолеть кризис матчем на Урале

Во вторник, 24 февраля, «Авангард» в чемпионате КХЛ (0+) сыграет на выезде матч с «Автомобилистом». Начало встречи в 20:00 по Омску.
Игру на ТВ покажут «12-й канал» и канал KHL.
Уральский клуб в этом сезоне является очень неудобным соперником для «Авангарда», в большом числе матчей в целом (таковы особенности календаря) у него три победы (4:1, 3:0, 3:2 в овертайме). В свою очередь, у омичей в этой серии успехов всего два (3:2 и 2:1, оба в овертайме). На это сейчас наложилось, что у «ястребов» случился явный игровой кризис: то команда слишком легко пропускает, то пропускает первой, то играет слишком мягко, то при большом числе бросков с трудом забивает голы. Последний пример неудачи это матч с «Амуром», о котором мы писали.
Игра с уральцами это либо шанс «в боевых условиях» такой кризис как-то преодолеть, либо из-за нового поражения он может и усугубиться…
Всего стороны провели в чемпионатах страны и КХЛ 127 матчей. У «Авангарда» в них 54 победы, у «Автомобилиста» 62. В 11 встречах была ничья. Соотношение шайб 412:353 в пользу «водителей». Недавно, 5 февраля, «Авангард» дома проиграл этому сопернику 2:3 в овертайме.
Дополнительная интрига вновь в том, что в составе «Автомобилиста» сейчас играет экс-лидер «ястребов», форвард-легионер Рид Буше.
Команды сейчас занимают близкие места в таблице конференции «Восток», хотя и разница в очках существенная: у «Авангарда» второе место и 84 очка, у уральцев четвертое место и 70 баллов.
Букмекеры на этот матч дают вот такой расклад: на победу «Авангарда» в основное время можно поставить с коэффициентом в 2,37. В такой же успех хозяев верят меньше, там коэффициент 2,57. Ничья по итогам трех периодов оценена в 4,24.
Ранее мы также писали, как игру с «Амуром» оценил защитник «ястребов» Джо Чеккони.