Омский «Авангард» попробует преодолеть кризис матчем на Урале

Уральский клуб в этом сезоне является очень неудобным соперником для «Авангарда», в большом числе матчей в целом (таковы особенности календаря) у него три победы (4:1, 3:0, 3:2 в овертайме). В свою очередь, у омичей в этой серии успехов всего два (3:2 и 2:1, оба в овертайме). На это сейчас наложилось, что у «ястребов» случился явный игровой кризис: то команда слишком легко пропускает, то пропускает первой, то играет слишком мягко, то при большом числе бросков с трудом забивает голы. Последний пример неудачи это матч с «Амуром», о котором мы писали.