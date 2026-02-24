В Ростовской области за сутки 23 февраля потушили 8 пожаров и спасли 4 человека

В Ростовской области за сутки 23 февраля было ликвидировано восемь пожаров и спасено четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.
К сожалению, не обошлось без жертв. Во время пожара в селе Песчанокопском погибла 61-летняя женщина. ЧП произошло ранним утром в частном доме на улице Ленина. Огонь на площади 50 квадратных метров ликвидировали восемь сотрудников МЧС с помощью двух единиц техники. При тушении пламени пожарные обнаружили тело хозяйки жилья. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий. Всего за сутки на различные ЧП выезжали 108 спасателей на 27 единицах техники.
