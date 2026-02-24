Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за сутки 23 февраля потушили 8 пожаров и спасли 4 человека

В донском регионе пожар в частном доме унес жизнь пожилой женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 23 февраля было ликвидировано восемь пожаров и спасено четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время пожара в селе Песчанокопском погибла 61-летняя женщина. ЧП произошло ранним утром в частном доме на улице Ленина. Огонь на площади 50 квадратных метров ликвидировали восемь сотрудников МЧС с помощью двух единиц техники. При тушении пламени пожарные обнаружили тело хозяйки жилья. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий. Всего за сутки на различные ЧП выезжали 108 спасателей на 27 единицах техники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.