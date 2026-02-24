Что изменилось в здании панорамы «Оборона Севастополя» после реставрации

«Ну, а сама реставрация здания еще подразумевает работу с внешним фасадом. То есть был очищен внешний фасад от плесени, были проведены реставрационные работы с портретами героев, которые там изображены. Это — скульптурные композиции. Поэтому работа была проведена колоссальная, надо отметить, на высоком уровне, для того, чтобы в скором времени панорама снова встретила своих посетителей», — подытожила специалист.