Что изменилось в здании панорамы «Оборона Севастополя» после реставрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Реставрационные процессы на объекте панорама «Оборона Севастополя» 1854−1855 гг. продолжаются, но уже полностью готово ее здание. Что именно было улучшено — в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала заместитель директора по развитию Музея обороны Севастополя Альбина Тищенко.

Источник: РИА "Новости"

«Раньше у панорамы “Оборона Севастополя” была угольная котельная. Сейчас, когда были проведены ремонтно-реставрационные работы, конечно же сделана современная отопительная система», — рассказала гостья эфира.

Также, по словам замдиректора музея, для соблюдения температурно-влажностного режима с целью создания особых условий хранения полотна панорамы старое оборудование было заменено на новое — на современные системы кондиционирования и увлажнения.

«Чем лучше мы соблюдаем идеальный температурно-влажностный режим, тем дольше сохранится реставрация и полотно», — пояснила специалист.

Она также рассказала, что особое внимание было уделено зонту-рефлектору.

«Зонт-рефлектор — это такое купольное приспособление из ткани, которое как раз нависает над площадкой, куда заходят посетители. Надо отметить, что организация, которая занималась ремонтно-реставрационными работами, подобрала даже ткань максимально близкую как по цвету, так и по текстуре, для того, чтобы создать этот зонт-рефлектор», — рассказала собеседница.

Кроме того, подчеркнула спикер, были произведены работы по ремонту крыши здания. Также, по ее словам, были заменены все инженерные и пожарные системы, видеонаблюдение.

«Ну, а сама реставрация здания еще подразумевает работу с внешним фасадом. То есть был очищен внешний фасад от плесени, были проведены реставрационные работы с портретами героев, которые там изображены. Это — скульптурные композиции. Поэтому работа была проведена колоссальная, надо отметить, на высоком уровне, для того, чтобы в скором времени панорама снова встретила своих посетителей», — подытожила специалист.

