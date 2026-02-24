Ричмонд
Волгоградцы стали меньше летать из-за задержек авиарейсов

Услуги зарубежного туризма подешевели за год для жителей Волгоградской области.

Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные волгоградского отделения Банка России, опубликовавшего сведения об инфляции за январь 2026 года и прошлый год.

В организации отметили, что стоимость туров крайне волатильна и сильно зависит от курса национальной валюты. В январе рубль несколько укрепился. Поэтому поездки по многим направлениям подешевели. Кроме того, туристы стали реже выбирать заграничный отдых из-за задержек авиарейсов.

Напомним, согласно данным Волгоградстата, в феврале 2026 года поездка в ОАЭ стоила около 72 тысяч рублей.