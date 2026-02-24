«Последняя отчаянная попытка»: в чем Такер Карлсон пытается убедить Трампа

Американский журналист Такер Карлсон предпринимает «последнюю отчаянную попытку», чтобы отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Тегераном. Такое заявление сделал аналитик и блогер Эндрю Наполитано.
«Мне известно, что мой друг… Такер Карлсон находится… с президентом, предпринимая последнюю отчаянную попытку отговорить его от войны с Ираном», — приводит ТАСС слова блогера.
Ранее Reuters сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут пройти уже в марте 2026 года. При этом источники издания отмечают, что стороны совершенно по-разному смотрят на санкции против Ирана.
Тем временем немецкое издание Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку писало, что США могут нанести военный удар по Ирану уже 23 или 24 февраля. По данным этого издания, среди сторонников удара госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, а против выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.
Как писал сайт KP.RU, Москва призвала Вашингтон и его союзников отказаться от планов нанесения ударов по иранским ядерным объектам.