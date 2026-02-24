«Последняя отчаянная попытка»: в чем Такер Карлсон пытается убедить Трампа

Тем временем немецкое издание Bild со ссылкой на бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку писало, что США могут нанести военный удар по Ирану уже 23 или 24 февраля. По данным этого издания, среди сторонников удара госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, а против выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.