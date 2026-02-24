Медведица Маша из Владивостока добралась до Ростовской области.
Её история началась непросто. Выйдя к людям в Приморском крае, она оказалась в положении «свой среди чужих, чужой среди своих». Люди боялись ручного медвежонка, а в дикой природе её ждала гибель, поскольку ей удалили клыки.
Машу определили в реабилитационный центр, а после она отправилась жить на Дон.
Медвежонка принял парк «Малинки». Подготовка шла почти три месяца: прививки, ветеринарные осмотры, сбор документов. Маша ехала через всю страну.
«Теперь она — член нашей большой и любящей семьи. Мы за неё в ответе и гордо говорим: наша Маша дома!» — подчеркнули в парке.