Медведица Маша из Владивостока добралась до Ростовской области

Медвежонка принял парк «Малинки».

Источник: Пресс-служба парка птиц "Малинки"

Медведица Маша из Владивостока добралась до Ростовской области.

Её история началась непросто. Выйдя к людям в Приморском крае, она оказалась в положении «свой среди чужих, чужой среди своих». Люди боялись ручного медвежонка, а в дикой природе её ждала гибель, поскольку ей удалили клыки.

Машу определили в реабилитационный центр, а после она отправилась жить на Дон.

Медвежонка принял парк «Малинки». Подготовка шла почти три месяца: прививки, ветеринарные осмотры, сбор документов. Маша ехала через всю страну.

«Теперь она — член нашей большой и любящей семьи. Мы за неё в ответе и гордо говорим: наша Маша дома!» — подчеркнули в парке.