Изменения в периферии глаза сигнализируют о болезни Альцгеймера

Состояние глаз могут помочь обнаружить начало болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях — еще до появления проблем с памятью. Соответствующие изменения можно увидеть на периферической зоне сетчатки глаза. Об этом заявляют исследователи из Houston Methodist.