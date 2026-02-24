Изменения в периферии глаза сигнализируют о болезни Альцгеймера

Состояние глаз могут помочь обнаружить начало болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях — еще до появления проблем с памятью. Соответствующие изменения можно увидеть на периферической зоне сетчатки глаза. Об этом заявляют исследователи из Houston Methodist.
На мышиной модели зафиксировали признаки клеточного стресса и перестройки поддерживающих клеток — мюллеровских глиальных клеток — еще до развития выраженных симптомов болезни Альцгеймера.
Ученые также выявили повышение уровня белка аквапорина-4, который участвует в «очистке» нервной ткани от метаболических отходов, говорится в Journal of Alzheimer’s Disease.
Американские ученые выяснили, что прием препарата леветирацетам может предотвратить образование токсичных белковых бляшек в мозге — признака болезни Альцгеймера. Исследователи протестировали эффект препарата на животных моделях.
Невролог Остин Перлмуттер заявил, что для профилактики болезни Альцгеймера стоит отказаться от одного продукта. Он отметил, что вред для здоровья мозга представляют напитки с добавленным сахаром.