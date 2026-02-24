Телевидение и радио будут работать со сбоями в Хабаровском крае

В ряде населённых пунктов Хабаровского края в конце февраля будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вещание будет прерываться на время профилактических работ на оборудовании, которые запланированы специалистами филиала РТРС «Дальневосточный РЦ».
Согласно информации, предоставленной в организации, все работы на оборудовании согласованы с вещателями — отключения будут производиться в те часы, когда в эфире не будет значимых для населения сообщений. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 25 по 27 февраля 2026 года:
25.02.2026.
Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Восток России СВ».
Джигда, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
25.02.2026−27.02.2026.
Полётное, район имени Лазо, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
26.02.2026.
Красное, Николаевский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Восток России СВ».
Нелькан, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Напомним, что ранее специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» предупреждали жителей Хабаровского края о начале весенней солнечной интерференции. Из-за этого явления возникают помехи для вещания телевизионных каналов и радиостанций.
С 19 февраля и вплоть до 18 марта в ходе вещания каналов первого и второго мультиплекса (пакеты РТРС-1 и РТРС-2), а также Радио России ГТРК «Дальневосточная», возможно ухудшение качества принимаемого сигнала вплоть до полного пропадания продолжительностью до 20 минут за сутки.