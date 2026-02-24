Ричмонд
Телевидение и радио будут работать со сбоями в Хабаровском крае

Вещание будет нарушено из-за профилактических работ на оборудовании.

Источник: Хабаровский край сегодня

В ряде населённых пунктов Хабаровского края в конце февраля будут наблюдаться перебои в работе телевидения и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вещание будет прерываться на время профилактических работ на оборудовании, которые запланированы специалистами филиала РТРС «Дальневосточный РЦ».

Согласно информации, предоставленной в организации, все работы на оборудовании согласованы с вещателями — отключения будут производиться в те часы, когда в эфире не будет значимых для населения сообщений. После проведения необходимых работ сигнал вернётся на привычные частоты, и перенастраивать свои домашние приёмники людям не придётся.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 25 по 27 февраля 2026 года:

25.02.2026.

Богородское, Ульчский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России СВ».

Джигда, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

25.02.2026−27.02.2026.

Полётное, район имени Лазо, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

26.02.2026.

Красное, Николаевский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России СВ».

Нелькан, Аяно-Майский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Напомним, что ранее специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» предупреждали жителей Хабаровского края о начале весенней солнечной интерференции. Из-за этого явления возникают помехи для вещания телевизионных каналов и радиостанций.

С 19 февраля и вплоть до 18 марта в ходе вещания каналов первого и второго мультиплекса (пакеты РТРС-1 и РТРС-2), а также Радио России ГТРК «Дальневосточная», возможно ухудшение качества принимаемого сигнала вплоть до полного пропадания продолжительностью до 20 минут за сутки.