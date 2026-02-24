Сколько в Казахстане потратят средств на посевную в 2026 году

Подготовка к весенне-полевым работам 2026 года началась раньше обычного и обеспечена рекордным объемом финансирования. Об этом на заседании Правительства Казахстана заявил министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.
В текущем году на льготное кредитование посевных и уборочных работ предусмотрено 700 млрд тенге. Прием заявок стартовал еще в октябре прошлого года.
— Благодаря раннему финансированию фермеры имеют возможность закупить необходимые объемы качественных семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, а также ГСМ и технику заблаговременно и по доступным ценам. На сегодняшний день профинансировано порядка 1900 сельхозтоваропроизводителей на сумму 200 млрд тенге — это 27% от общего объема и на 17% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Объем займов по гарантиям через фонд «Даму» планируется довести до 300 млрд тенге, — отметил глава ведомства.
Готовность техники в регионах составляет около 80%, к началу массовых работ она должна быть обеспечена на 100%. Для проведения посевной выделено 402 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене на 15% ниже рыночной.
Отдельное внимание уделяется качеству семян и сортообновлению.
— Сортоиспытание является ключевым звеном системы семеноводства и в условиях изменения климата оно должно быть современным, высокоточным и максимально объективным. В 2026 году к использованию рекомендовано 45 новых высокопродуктивных сортов казахстанской селекции. Кроме того, предлагается ввести платность испытаний для сортов иностранной селекции для модернизации материально-технической базы. Вопросы проведения весенней кампании находятся на особом контроле Министерства. Все проблемные вопросы будут рассматриваться и решаться на заседаниях Оперативного штаба, — заявил министр.