Сколько в Казахстане потратят средств на посевную в 2026 году

— Благодаря раннему финансированию фермеры имеют возможность закупить необходимые объемы качественных семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, а также ГСМ и технику заблаговременно и по доступным ценам. На сегодняшний день профинансировано порядка 1900 сельхозтоваропроизводителей на сумму 200 млрд тенге — это 27% от общего объема и на 17% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Объем займов по гарантиям через фонд «Даму» планируется довести до 300 млрд тенге, — отметил глава ведомства.