Казахстанке неверно сформировали ИИН: к чему это привело

Иск к отделу полиции Каратальского района Департамента полиции (ДП) области Жетысу, начальнику районного отдела полиции и ДП области Жетысу с требованием обязать устранить допущенные нарушения рассмотрел Специализированный межрайонный административный суд.
«Судом установлено, что, согласно свидетельству о рождении и свидетельству о заключении брака, истец родилась 13 мая 1991 года. Вместе с тем в ее удостоверении личности был сформирован ИИН, не соответствующий дате рождения. ИИН содержит 12 цифр, первые шесть цифр в ИИН включают в себя год рождения, месяц и дату рождения физического лица. Однако третьи две цифры номера ИИН в удостоверении личности истца, то есть день рождения, указаны как 31 вместо 13, не соответствуют требованиям установленного законом алгоритма и свидетельству о рождении истца», — рассказали в административном суде Жетысу 24 февраля 2026 года.
Некорректность ИИН выявили при внедрении новой системы начисления заработной платы на работе девушки. В результате стало невозможным перечисление пенсионных взносов, налогов и других обязательных платежей.
Девушка обратилась в отдел полиции Каратальского района с заявлением о внесении корректировки в ИИН в соответствии с датой рождения. Но ей отказали.
«Не согласившись с отказом, истец обратилась в суд, указав, что отказ нарушает ее права и препятствует реализации законных интересов. В ходе судебного разбирательства установлено, что дата рождения истца — 13 мая 1991 года — подтверждается официальными документами, при этом структура ИИН должна соответствовать дате рождения физического лица. Суд также установил, что ответчиком по обращению истца не был принят соответствующий административный акт, а отказ оформлен справкой, что не соответствует требованиям административного процедурно-процессуального законодательства», — сообщили в суде.
Отказ во внесении корректировки в ИИН признан незаконным.
Решением суда иск удовлетворен частично. Признаны незаконными действия отдела полиции Каратальского района. Суд обязал отдел полиции устранить допущенные нарушения, внести корректировки в ИИН в установленный законом срок.
Кроме того, истцу вернули уплаченную государственную пошлину.
Решение суда вступило в законную силу.
