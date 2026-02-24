Казахстанке неверно сформировали ИИН: к чему это привело

«Судом установлено, что, согласно свидетельству о рождении и свидетельству о заключении брака, истец родилась 13 мая 1991 года. Вместе с тем в ее удостоверении личности был сформирован ИИН, не соответствующий дате рождения. ИИН содержит 12 цифр, первые шесть цифр в ИИН включают в себя год рождения, месяц и дату рождения физического лица. Однако третьи две цифры номера ИИН в удостоверении личности истца, то есть день рождения, указаны как 31 вместо 13, не соответствуют требованиям установленного законом алгоритма и свидетельству о рождении истца», — рассказали в административном суде Жетысу 24 февраля 2026 года.