Федерация бокса Хабаровского края вошла в топ 10 лучших в России

По итогам 2025 года Всероссийская федерация бокса включила краевую федерацию в десятку лучших в стране.

Источник: Комсомольская правда

Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщила пресс-служба хабаровского Минспорта, сегодня бокс развивается в 14 муниципальных образованиях региона, им занимаются около четырех тысяч человек. Ежегодно в крае проходят международные соревнования памяти воинов, погибших в Афганистане, и турнир памяти Героя Советского Союза Константина Короткова.

В прошлом году Алексей Гуков победил на первенстве Европы среди юниоров, Иван Ступин и Никита Косман выиграли международный турнир в Хабаровске, Савелий Садома и Дмитрий Карманов завоевали медали чемпионата России.