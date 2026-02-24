Федерация бокса Хабаровского края вошла в топ 10 лучших в России

Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщила пресс-служба хабаровского Минспорта, сегодня бокс развивается в 14 муниципальных образованиях региона, им занимаются около четырех тысяч человек. Ежегодно в крае проходят международные соревнования памяти воинов, погибших в Афганистане, и турнир памяти Героя Советского Союза Константина Короткова.
В прошлом году Алексей Гуков победил на первенстве Европы среди юниоров, Иван Ступин и Никита Косман выиграли международный турнир в Хабаровске, Савелий Садома и Дмитрий Карманов завоевали медали чемпионата России.