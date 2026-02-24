Психолог Соболева дала совет, как справиться с обилием рабочих чатов

Психолог Натали Соболева в разговоре с aif.ru объяснила, как справиться с ощущением вала огромного количества задач в рабочих чатах в мессенджерах.
«Постоянный контакт с коллегами и руководителями в чатах вызывает состояние цифровой усталости — это состояние хронического психоэмоционального истощения, возникающее из-за постоянной коммуникации, требующей реакций», — объясняет эксперт Натали Соболева. В такой коммуникации, по словам эксперта, мозг оказывается в режиме постоянной готовности к отклику — он словно ждет следующего сигнала, не позволяя себе расслабиться.
Психолог советует применить следующие техники. «Во-первых, ввести важный инструмент — сортировка чатов по смыслу. Разделите просмотр чатов: рабочие в одно время, личные — в другое. Смешение ролей — я и специалист, и друг, и спасатель одновременно — прямой путь к выгоранию», — предупреждает Натали Соболева. Использование папок в мессенджерах отлично помогает снизить когнитивную нагрузку. В режиме онлайн будьте только в папке с самыми важными чатами.
Второй инструмент — введение временных окон для ответов. «Например, проверка мессенджеров 3−4 раза в день, особенно если речь идет не о рабочих чатах, а о переписках с друзьями, родными, соседями — где вы имеете право не ответить сразу. Важно не “реже”, а предсказуемо — психика любит ясность», — объясняет психолог.