Психолог Соболева дала совет, как справиться с обилием рабочих чатов

Психолог советует применить следующие техники. «Во-первых, ввести важный инструмент — сортировка чатов по смыслу. Разделите просмотр чатов: рабочие в одно время, личные — в другое. Смешение ролей — я и специалист, и друг, и спасатель одновременно — прямой путь к выгоранию», — предупреждает Натали Соболева. Использование папок в мессенджерах отлично помогает снизить когнитивную нагрузку. В режиме онлайн будьте только в папке с самыми важными чатами.