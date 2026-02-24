Ричмонд
Главные новости к утру 24 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 24 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 февраля 2026.

Россия обеспокоена претензиями Киева на ядерное оружие

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об обеспокоенности России в связи с претензиями украинского президента Владимира Зеленского на обладание ядерным оружием. По ее словам, заявления Зеленского о ядерном оружии разрушают три основы украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны.

Полицейский погиб во время взрыва в Москве у Савеловского вокзала

В ночь на 24 февраля около Савеловского вокзала неизвестный привел в действие взрывное устройство. При взрыве погиб полицейский, еще два сотрудника правоохранительных органов были ранены. По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело. Предварительно, злоумышленник погиб на месте ЧП.

В Пентагоне признали дефицит оружия для удара по Ирану

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупредил президента Дональда Трампа, что американские запасы критически важных боеприпасов истощены из-за продолжения поддержки Израиля и Украины. Дефицит вооружения создает повышенные риски для возможной крупной военной операции против Ирана.

Трамп предупредил Иран об «очень плохом дне» в случае отказа от сделки

Если Иран не заключит сделку с США, то для него наступит «очень плохой день». Об этом в соцсети Truth Social предупредил американский лидер Дональд Трамп. Ранее американский президент заявлял, что Тегерану следовало бы заключить соглашение с Вашингтоном по ядерной программе, чтобы избежать военного конфликта.

США и Россия обсудили контроль над ядерным вооружением

В Женеве состоялась встреча представителей США с российской делегацией, на которой обсуждался старт переговоров о заключении потенциального многостороннего договора о контроле над ядерными вооружениями. СМИ стало известно, что 24 февраля Вашингтон проведет аналогичную встречу с китайской делегацией.

