Фигурист Петр Гуменник вернулся с Олимпиады в Петербург

Российский фигурист Петр Гуменник вернулся из Италии домой после завершения Олимпийских игр — 2026. Спортсмен прилетел в Санкт-Петербург, о чем пишет «Чемпионат».
Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник выступал как фигурист-одиночник и занял в общей сложности 272,21 балла. После короткой программы был на 12 месте, а в произвольной смог продвинуться на 6-е место.
Напомним, что 23-летний Петр Гуменник родом из Санкт-Петербурга. В данный момент он учится в Университете ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники, а также интересуется биоинформатикой. Проходит службу в спортивной роте.
Петербургский фигурист Петр Гуменник известен тем, что его программы отличаются исключительной сложностью и включают каскады с несколькими четверными прыжками.
Ранее его отец Олег Гуменник рассказывал, как воспитывает сына-олимпийца.