Американский боксер потерял сознание и упал в обморок в ринге

«Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере. Как боец, ты всегда хочешь покинуть ринг так же, как ты туда вошел. Я сказал Джорджу: “Брат, я люблю тебя”. Мне хотелось удостовериться, что с ним все в порядке», — заявил Оберлтон после поединка.