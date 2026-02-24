Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский боксер потерял сознание и упал в обморок в ринге

Боксер Джозеф Джордж потерял сознание после первого раунда боя с Атифом Оберлтоном и был доставлен в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Американский боксер Джозеф Джордж упал в обморок после первого раунда поединка с Атифом Оберлтоном.

Как сообщает ESPN, в концовке раунда спортсмены столкнулись головами. После гонга Джордж дошел до своего угла, сел на стул и потерял сознание между раундами.

Бой был остановлен, Оберлтон одержал победу техническим нокаутом. Джорджа доставили в больницу для проведения МРТ.

«Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере. Как боец, ты всегда хочешь покинуть ринг так же, как ты туда вошел. Я сказал Джорджу: “Брат, я люблю тебя”. Мне хотелось удостовериться, что с ним все в порядке», — заявил Оберлтон после поединка.

36-летний Джордж провел на профессиональном ринге 15 боев, одержав 13 побед, восемь из которых — нокаутом, и потерпев два поражения. Оберлтон выиграл все 15 своих поединков, в 13 из них завершив бой досрочно.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о возвращении к профессиональной карьере после запланированного выставочного боя с Майком Тайсоном. По данным Sky Sports, его первый официальный поединок после возвращения намечен на лето 2026 года.