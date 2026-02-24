Ричмонд
«Страна, в которой хочется побывать»: горные цветы Алматы покорили сердца иностранцев

В очередной раз известному фотографу Дмитрию Доценко удалось удивить поклонников его творчества. На этот раз он опубликовал серию фотографий алатауских подснежников, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Доценко уточнил, что в 2026 году первые цветы появились рано.

Уже 19 февраля был установлен климатический рекорд — воздух в Алматы прогрелся до +23°C.

«Склоны предгорий вспыхнули первыми красками. Это шафран алатауский — у нас его называют местным подснежником, или ласково — бәйшешек».Дмитрий Доценко.

Мастер подметил, что фотографирует крокусы уже больше десяти лет.

«И, знаете, это совсем не надоедает. Каждый сезон они выглядят по-новому. В этот раз удалось снять целые цветочные поляны. На фоне заснеженных пиков и телевышки Кок-тобе получились особенно выразительные пейзажи. Некоторые цветы удалось запечатлеть целыми цветущими букетами. Но теплые дни быстро закончились и февраль напомнил, что зима еще не отступила. Сейчас цветы временно спрятались, чтобы переждать холодные дни».Дмитрий Доценко.

Также есть напоминание, что шафран алатауский занесен в Красную книгу Казахстана.

«Поэтому собираем только фотобукеты — пусть эта красота радует и наших детей, и внуков еще долгие годы», — предупредил Доценко.

Пользователи Сети моментально отозвались на увиденную красоту.

Какая красота у вас в Казахстане, страна в которой я хотела бы побывать, и люди у вас добрые, интеллигентные и веселые. С уважением из Дагестана. Уехала из Казахстана в Сибирь 26 лет назад, а этот аромат от первых подснежников помню до сих пор! И тут нигде не встречаются именно такие. И это такое теплое воспоминание из детства. Наше, родное, бесценное. Как это может надоесть, если это впитано с детства и лучше всех тропических чудес. Спасибо большое за такие прекрасные фото. Их аромат не передать словами: они пахнут совсем не так, как другие цветы. Например, роза пахнет розой-по-королевски и тоже прекрасно, но у розы ярко выраженный аромат, а вот шафран Алатауский пахнет тонким, едва уловимым ароматом весны, чистоты и… весенней земли. Какая прелесть! Вы просто счастливый человек, который видит это воочию!

22 февраля Доценко ​снял и показал редкий кадр: начало нового лунного месяца в феврале над вековыми елями Алатау.