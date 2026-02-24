700 млрд тенге льготного кредитования обещает фермерам правительство

По его словам, в текущем году на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ предусмотрено 700 млрд тенге.
«Необходимо отметить, что благодаря раннему финансированию фермеры имеют возможность закупить необходимые объемы качественных семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, а также ГСМ и технику заблаговременно и по доступным ценам. Если на посевную 2025 года раннее финансирование было начато в конце ноября 2024 года, то на весенне-полевые работы 2026 года прием заявок на кредитование начат уже в октябре прошлого года», — сообщил Сапаров.
Благодаря этому, как отметил министр, на сегодняшний день уже профинансировано порядка 1900 сельхозтоваропроизводителей на сумму 200 млрд тенге или порядка 27% от общего объема финансирования, что на 17% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
«Сумму займов по гарантиям через ФРП “Даму” при кредитовании посевных и уборочных работ планируется довести до 300 млрд тенге. На сегодняшний день прогарантировано 86 млрд тенге кредитов», — добавил Сапаров.
