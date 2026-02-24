700 млрд тенге льготного кредитования обещает фермерам правительство

«Необходимо отметить, что благодаря раннему финансированию фермеры имеют возможность закупить необходимые объемы качественных семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, а также ГСМ и технику заблаговременно и по доступным ценам. Если на посевную 2025 года раннее финансирование было начато в конце ноября 2024 года, то на весенне-полевые работы 2026 года прием заявок на кредитование начат уже в октябре прошлого года», — сообщил Сапаров.