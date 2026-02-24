Поезда в Москву на Павелецком направлении идут с задержками

Поезд № 32 сообщением Тамбов — Москва, который должен прибыть на Павелецкий вокзал в 7:53, задерживается примерно на 50 минут.
По данным собственных источников «МК», причиной стало происшествие на путях. По предварительной информации, состав совершил наезд на человека.
Официальных комментариев от представителей железной дороги на момент публикации не поступало.
Из-за задержки поезда № 32 сдвинут график движения и других составов на Павелецком направлении. Точное время опозданий уточняется.
