Для выяснения причин обмеления Каспия в Казахстане выделили 1,1 млрд тенге

«Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно на акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря», — отмечается в сообщении.
Финансирование потратят на оборудование для морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий.
Добавим, что институту уже выделяли 846 млн тенге на закупку оборудования.
Каспийское море мелеет.
Сотрудник Минэкологии Даулет Есмагамбетов отмечал, что в 2024 году уровень воды в казахстанской части Каспия снизился на 26 сантиметров, достигнув отметки минус 29,12 метра по балтийской системе.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осенью прошлого года заявил о необходимости разработать международную программу по спасению Каспия.
Депутат мажилиса Дюсенбай Турганов призывает также спасти от обмеления реки Жайык (Урал) и Кигаш, питающие Каспийское море.
Между тем азербайджанский певец Эмин Агаларов, строящий курорт на берегу Каспия, отрицает его обмеление.