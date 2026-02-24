Ричмонд
Для выяснения причин обмеления Каспия в Казахстане выделили 1,1 млрд тенге

Правительство Казахстана выделило 1,1 млрд тенге из резерва на мониторинг Каспия Казахскому научно-исследовательскому институту Каспийского моря, сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Источник: Курсив

«Это позволит НИИ перейти к комплексному мониторингу непосредственно на акватории моря, включая системные наблюдения за гидрометеорологическими и биологическими параметрами среды, расширить научно-обоснованную базу о процессах в казахстанской части моря», — отмечается в сообщении.

Финансирование потратят на оборудование для морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий.

Добавим, что институту уже выделяли 846 млн тенге на закупку оборудования.

Каспийское море мелеет.

Сотрудник Минэкологии Даулет Есмагамбетов отмечал, что в 2024 году уровень воды в казахстанской части Каспия снизился на 26 сантиметров, достигнув отметки минус 29,12 метра по балтийской системе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осенью прошлого года заявил о необходимости разработать международную программу по спасению Каспия.

Депутат мажилиса Дюсенбай Турганов призывает также спасти от обмеления реки Жайык (Урал) и Кигаш, питающие Каспийское море.

Между тем азербайджанский певец Эмин Агаларов, строящий курорт на берегу Каспия, отрицает его обмеление.