Аэропорт Сочи снова принимает и отправляет рейсы

Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропортах Кубани отменили более 100 рейсов из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Пассажиры, летевшие в Москву, Стамбул и Хургаду, застряли на 15 часов — часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы. В Краснодаре ситуация оказалась мягче: там задержали 33 самолёта, а пять и вовсе отменили.