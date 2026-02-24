Почти 5 тысяч семей в Иркутской области получили остатки маткапитала

В Иркутской области почти пять тысяч семей воспользовались правом получить остаток материнского капитала единовременной выплатой. Как объяснили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по региону, если на сертификате осталось не больше 10 тысяч рублей, эти деньги можно забрать и потратить на что угодно. На эти цели перечислили больше 18,5 миллиона рублей.
— Выплата не зависит от возраста детей или доходов семьи. Чтобы узнать точную сумму остатка, достаточно заказать выписку на портале госуслуг. Полученные средства можно направить на любые цели, — пояснил управляющий отделением СФР Алексей Макаров.
Чтобы забрать деньги, нужно подать заявление — онлайн на госуслугах или лично в клиентской службе СФР либо МФЦ. Решение по заявлению выносят за пять рабочих дней, еще столько же занимает перевод денег на счет.
