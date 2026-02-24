Почти 5 тысяч семей в Иркутской области получили остатки маткапитала

В Иркутской области почти пять тысяч семей воспользовались правом получить остаток материнского капитала единовременной выплатой. Как объяснили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по региону, если на сертификате осталось не больше 10 тысяч рублей, эти деньги можно забрать и потратить на что угодно. На эти цели перечислили больше 18,5 миллиона рублей.