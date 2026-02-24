Ситуация с ипотеками в Башкирии: гражданам стали вдвое меньше оформлять кредиты на жилье

В первый месяц года жители Башкирии оформили 3048 ипотек на общую сумму 12,25 миллиарда рублей. Это на 54% и 55% меньше, чем в декабре (тогда было 6557 договоров на 27,48 миллиарда). Средний размер кредита составил 4,02 миллиона рублей, снизившись на 4%.