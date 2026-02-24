Ричмонд
Ситуация с ипотеками в Башкирии: гражданам стали вдвое меньше оформлять кредиты на жилье

В Башкирии объем выданных кредитов снизился на 55%

Источник: Комсомольская правда

Объединенное кредитное бюро подвело итоги января 2026 года на ипотечном рынке республики. По данным издания UfacityNews.ru, количество и объем выданных жилищных кредитов сократились более чем наполовину по сравнению с декабрем 2025-го.

В первый месяц года жители Башкирии оформили 3048 ипотек на общую сумму 12,25 миллиарда рублей. Это на 54% и 55% меньше, чем в декабре (тогда было 6557 договоров на 27,48 миллиарда). Средний размер кредита составил 4,02 миллиона рублей, снизившись на 4%.

По объемам выдачи в январе Башкирия заняла шестое место в рейтинге 50 регионов России. Соседний Татарстан — на четвертой позиции: там за месяц выдали 2902 кредита на 13,86 миллиарда рублей. Средний чек — 4,77 миллиона. В Татарстане падение к декабрю также составило 55%.

В целом по стране тенденция аналогичная: в январе банки выдали 74,75 тысячи ипотек на 352,47 миллиарда рублей, что на 56−57% ниже показателей декабря. Однако в годовом выражении (к январю 2025-го) количество выдач выросло на 146%, а объем — на 201%.

Самые крупные ипотечные кредиты в январе брали в Москве (в среднем 7,43 млн руб.), Московской области (6,23 млн) и Санкт-Петербурге (5,87 млн). Самый длительный средний срок погашения зафиксирован в Крыму — 327 месяцев (27 лет и 3 месяца), самый короткий — в Чукотском АО (231 месяц, или 19 лет и 3 месяца).

