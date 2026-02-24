В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Напомним, что утром 24 февраля на онлайн-табло аэропорта были зафиксированы задержки 102 рейсов. На вылет опаздывали 60 самолётов, из них девять международных. Почти половина задержанных бортов — 27 — не могли отправиться с вечера 23 февраля.
Ранее сообщалось, что в трёх российских аэропортах вечером 23 февраля ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
