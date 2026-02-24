Пентхаусы на миллиард, а платить нечем: Киркоров задолжал космическую сумму за ЖКХ

58-летний артист владеет восемью объектами недвижимости в центре столицы совокупной стоимостью около 1,3 млрд рублей. Три из них, общей ценой 1,15 млрд рублей, расположены в Филипповском переулке недалеко от Арбата. Речь идёт о пентхаусе площадью 537 кв. м за 650 млн рублей и двух смежных квартирах на первом этаже (209 и 190 кв. м) стоимостью 480 млн рублей каждая. Там же у Киркорова два машино-места за 20 млн рублей. Задолженность по коммуналке за эту недвижимость составляет 456 тысяч рублей.