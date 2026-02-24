Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области в ночь на 24 февраля

Вражеский БПЛА появился в небе над донским регионом в период с 23 часов 23 февраля до 7 часов 24 февраля. Всего в этот период дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над Белгородской областью, 15 — над Краснодарским краем, столько же — над Черным морем, 11 — над Республикой Крым, 9 — над Азовским морем, 5 — над Саратовской областью, по одному — над Республикой Адыгея, а также над Курской и Ростовской областями.