Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области в ночь на 24 февраля

Всего на Дону и над Азовским морем было уничтожено 10 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 24 февраля в Ростовской области была отражена воздушная атака. Об этом сообщается в телеграм-канале минобороны России.

Вражеский БПЛА появился в небе над донским регионом в период с 23 часов 23 февраля до 7 часов 24 февраля. Всего в этот период дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над Белгородской областью, 15 — над Краснодарским краем, столько же — над Черным морем, 11 — над Республикой Крым, 9 — над Азовским морем, 5 — над Саратовской областью, по одному — над Республикой Адыгея, а также над Курской и Ростовской областями.

Ранее донской губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Каменском и Неклиновском районах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше