Лидер омского «Авангарда» из-за травмы не поехал на матч с «Автомобилистом»

Потуральски получил травму в матче с «Амуром». В эпизоде в третьем периоде шайба попала ему в голову. Болельщики заподозрили, что игроку просто разбили нос, так как крови случилось много. Но в публикации, которая затем супруга Эндрю сделала в «Инстаграме»*, видно, что у хоккеиста и сильный синяк на правом глазу. В остальном серьезных последствий удалось избежать. Возможно, Эндрю сможет восстановился к матчу с «Металлургом» дома 27 февраля, но конкретики на эту тему пока нет.