Лидер омского «Авангарда» из-за травмы не поехал на матч с «Автомобилистом»

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски пропустит матч в Екатеринбурге с «Автомобилистом» из-за травмы лица. Это уточнили для КП-Омск в пресс-службе «ястребов», на микровыезд (всего из одного матча) игрок не поехал.
Напомним, игра с уральцами пройдет во вторник, 24 февраля, в 20:00 по омскому времени. Ее анонс мы уже публиковали.
Потуральски получил травму в матче с «Амуром». В эпизоде в третьем периоде шайба попала ему в голову. Болельщики заподозрили, что игроку просто разбили нос, так как крови случилось много. Но в публикации, которая затем супруга Эндрю сделала в «Инстаграме»*, видно, что у хоккеиста и сильный синяк на правом глазу. В остальном серьезных последствий удалось избежать. Возможно, Эндрю сможет восстановился к матчу с «Металлургом» дома 27 февраля, но конкретики на эту тему пока нет.
* соцсеть «Инстаграм» заблокирована в России по решению суда, ее владелец, компания «МЕТА», признана экстремистской организацией.