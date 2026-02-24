Красноярка не согласилась с размером штрафа за свою сгоревшую собаку в гостинице и подала апелляцию

«Мировой суд во взыскании материального ущерба в связи со смертью собаки отказал. Вместе с тем, взыскал 7500 рублей за непредставление услуги по содержанию собаки в гостинице, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда. Не согласившись с решением суда, женщина обратилась с апелляционной жалобой, в которой просила решение мирового суда отменить», — пояснили в суде.