Красноярка не согласилась с размером штрафа за свою сгоревшую собаку в гостинице и подала апелляцию

В Красноярске апелляционный суд пересмотрит дело о сгоревшей собаке в гостинице «Лапка».

Источник: Freepik

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

На время отпуска женщина воспользовалась услугами гостиницы для животных. Она передала сотрудникам своего стаффордширского терьера по кличке Рей.

В один из дней надворная постройка с комнатой, где содержалась собака, загорелась. В результате из-за полученных травм животное скончалось.

«Мировой суд во взыскании материального ущерба в связи со смертью собаки отказал. Вместе с тем, взыскал 7500 рублей за непредставление услуги по содержанию собаки в гостинице, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда. Не согласившись с решением суда, женщина обратилась с апелляционной жалобой, в которой просила решение мирового суда отменить», — пояснили в суде.

Апелляционную жалобу рассмотрит Свердловский районный суд Красноярска в марте.