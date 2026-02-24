Комик Денис Дорохов попросил прощения у Байкала за «лизок SHAMANa»

IrkutskMedia, 24 февраля. Комик Денис Дорохов записал видеообращение с извинениями перед Байкалом за «лизок SHAMANa». В ролике артист в шутливой форме встал на колени, погладил лёд и попросил прощения у озера, подчеркнув, что «человек просто не подумал и за языком не следит».
Видео опубликовал Гарик Харламов. При этом достоверно неизвестно, действительно ли запись сделана на Байкале: в социальных сетях Дорохова нет подтверждений его поездки к озеру.
Поводом для реакции стал более ранний визит SHAMAN'a на Байкал во время гастролей, где певец на камеру облизал лёд. Эпизод вызвал бурное обсуждение в соцсетях — от иронии до возмущения.