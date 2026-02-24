В Алматы включат сирены 25 февраля

«В рамках учений в различных районах города будут проводиться профилактические мероприятия по очистке русел рек и арычной сети. На сегодняшний день ситуация с возможными паводковыми проявлениями находится под контролем. Городские оперативные службы заблаговременно реализуют необходимые профилактические меры. Сезонные изменения в основном связаны с обильными осадками и весенним таянием снега — естественными природными процессами для Алматы», — рассказали в ДЧС.