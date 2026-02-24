В Алматы включат сирены 25 февраля

Об этом сегодня, 24 февраля 2026 года, предупредили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.
«В ходе проверки будет подан сигнал “Внимание всем!” — в городе кратковременно включат сирены. Также будет задействована система перехвата теле- и радиоканалов для передачи проверочного сообщения. Просим сохранять спокойствие — это учебная проверка», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что звуковой сигнал «Внимание всем!» является предупредительным и подается для привлечения внимания населения перед передачей экстренных сообщений при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
Услышав сигнал, необходимо:
включить телевизор или радиоприемник;проверить официальные интернет-ресурсы и мобильные приложения;внимательно ознакомиться с передаваемой информацией и дальнейшими инструкциями.
Кроме того,
«В рамках учений в различных районах города будут проводиться профилактические мероприятия по очистке русел рек и арычной сети. На сегодняшний день ситуация с возможными паводковыми проявлениями находится под контролем. Городские оперативные службы заблаговременно реализуют необходимые профилактические меры. Сезонные изменения в основном связаны с обильными осадками и весенним таянием снега — естественными природными процессами для Алматы», — рассказали в ДЧС.
Там дополнили, что в рамках подготовки к паводковому периоду с территории города уже вывезено около 150 тысяч кубометров снега.
Алматинцев ранее предупреждали об угрозах оползней и подтоплений.