В Алматы включат сирены 25 февраля

25 февраля в 11:00 в городе Алматы и по всей республике будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения в рамках республиканских учений по подготовке к паводковому периоду «Көктем — 2026», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом сегодня, 24 февраля 2026 года, предупредили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

«В ходе проверки будет подан сигнал “Внимание всем!” — в городе кратковременно включат сирены. Также будет задействована система перехвата теле- и радиоканалов для передачи проверочного сообщения. Просим сохранять спокойствие — это учебная проверка», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что звуковой сигнал «Внимание всем!» является предупредительным и подается для привлечения внимания населения перед передачей экстренных сообщений при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав сигнал, необходимо:

включить телевизор или радиоприемник;проверить официальные интернет-ресурсы и мобильные приложения;внимательно ознакомиться с передаваемой информацией и дальнейшими инструкциями.

Кроме того, 25—26 февраля в Алматы пройдут Республиканские командно-штабные учения «Көктем — 2026».

«В рамках учений в различных районах города будут проводиться профилактические мероприятия по очистке русел рек и арычной сети. На сегодняшний день ситуация с возможными паводковыми проявлениями находится под контролем. Городские оперативные службы заблаговременно реализуют необходимые профилактические меры. Сезонные изменения в основном связаны с обильными осадками и весенним таянием снега — естественными природными процессами для Алматы», — рассказали в ДЧС.

Там дополнили, что в рамках подготовки к паводковому периоду с территории города уже вывезено около 150 тысяч кубометров снега.

Алматинцев ранее предупреждали об угрозах оползней и подтоплений.

