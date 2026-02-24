Тайно повесивший в Лувре фото экс-принца Эндрю раскрыл, как он это сделал

«Пройти контроль безопасности было не так уж сложно. На самом деле это было нормально. Он (снимок, — прим. ред.) был просто в сумке и спрятан под другой фотографией. Мы повесили его, но не задерживались. Нам нужно было убираться оттуда. Он висел около 15 минут, прежде чем его убрали. Персонал сначала действительно смеялся над этим», — рассказал участник акции.