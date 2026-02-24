Тайно повесивший в Лувре фото экс-принца Эндрю раскрыл, как он это сделал

Один из активистов, который смог пронести в парижский музей Лувр знаменитую фотографию бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после ареста, рассказал Metro, как он это сделал, материал перевел aif.ru.
Уточняется, что за «шалостью» стоит команда Everybody Hates Elon, которая уже опозорила Джеффа Безоса на его венецианской свадьбе и «уничтожила» Tesla Илона Маска.
По словам активиста, пронести в Лувр огромную фотографию было несложно.
«Пройти контроль безопасности было не так уж сложно. На самом деле это было нормально. Он (снимок, — прим. ред.) был просто в сумке и спрятан под другой фотографией. Мы повесили его, но не задерживались. Нам нужно было убираться оттуда. Он висел около 15 минут, прежде чем его убрали. Персонал сначала действительно смеялся над этим», — рассказал участник акции.
Он отметил, что фотограф Фил Ноубл из Reuters сделал действительно легендарный снимок. Эндрю пытался скрыться от правды, но ему это не удалось.
«И на том фото он всё ещё пытается спрятаться от правды, откидываясь назад. Он верит, что его не увидят на фотографии. Его не разоблачат, но это случится, и это делает фото ещё более культовым, потому что, наконец-то, он сталкивается с небольшой долей справедливости», — подчеркнул активист.
Он добавил, что как только команда увидела снимок Эндрю после ареста, то решила тайно пронести его в Лувр.
Напомним, Эндрю задержали в его день рождения — 19 февраля, полиция сначала окружила его дом, а затем произвела арест за ненадлежащее поведение на государственной службе. Однако через 11 часов его отпустили под подписку о невыезде. По данным британской полиции, в отношении экс-принца ведется расследование по делу о связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.
Ранее появились тревожные фотографии Эндрю с маленьким ребенком.