Психолог Соболева: переписка с начальником в мессенджере ведет к перегрузке

Принятое сегодня общение руководителей с подчиненными в рабочих чатах в режиме 24/7 может привести к когнитивной перегрузке и психоэмоциональному выгоранию, сообщила в разговоре с aif.ru психолог Натали Соболева.
«Мозг оказывается в режиме постоянной готовности к отклику», — говорит Соболева. При этом, как подчеркивает эксперт, «отсутствуют завершенные циклы “напряжение — разрядка”, нарушается чувство личных границ и контроля над временем».
Маркеры того, что перегрузка близко: раздражение или тревога при входящих сообщениях, ощущение, что «меня все время дергают», трудность сосредоточиться без проверки телефона и усталость, которая не проходит даже после сна.
«Конечно, уволиться с работы или перестать отвечать руководителю — не выход, — говорит Соболева. — Лучшим вариантом снятия напряжения будет телесная разгрузка — прогулка, теплый душ, дыхательные упражнения. Физическая активность помогает снять напряжение, накопленное в теле (так называемый “мышечный панцирь”)». А также сенсорная тишина в нерабочее время — время без слов, экранов, аудио. «Просто тишина и покой», — уточняет психолог.