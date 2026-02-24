В Перми запатентовали программу, прогнозирующую возрастное выпадение волос

«Заметное выпадение волос — это лишь финальная стадия длительного процесса. Изменения в волосяных луковицах начинаются за 5−10 лет до того, как человек увидит поредение в зеркале. Классический осмотр у врача часто фиксирует проблему, когда она развилась, и часть фолликулов уже сложно восстановить. На сегодняшний день в практике врача-трихолога практически нет инструментов для долгосрочного раннего прогнозирования. Ученые ПГМУ им. академика Вагнера и ПНИПУ создали программу, оценивающую риск возникновения возрастной алопеции. Она не просто диагностирует, а прогнозирует. Программа изучает комплекс факторов, чтобы выявить даже самые ранние предпосылки к проблеме. Если анализ показывает отклонение от здоровой траектории старения, просчитывается индивидуальный риск развития алопеции в будущем», — рассказали в ПНИПУ.