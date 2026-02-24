Ричмонд
Следующие трехдневные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта

Следующие трехдневные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. При этом всего в марте будет 10 нерабочих дней. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— В приближающемся марте работающих россиян ждет 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней, — подчеркнула Бессараб, передает ТАСС.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, что планирование отдыха в 2026 году потребует учета особенностей праздников и переносов выходных дней. Она дала рекомендации относительно правильного планирования отпуска в марте.

Ранее россияне массово планировали уволиться после новогодних праздников — заявление об уходе хотел написать каждый седьмой сотрудник. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Ильи Ахмедова, как определить истинное желание уволиться и не перепутать его с послепраздничными хандрой и апатией.

Почти половина россиян ежемесячно оставляет в офисе до 20 тысяч рублей, следует из наблюдения аналитиков. «ВМ» попробовала разобраться, из чего складываются эти расходы.