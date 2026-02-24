Следующие трехдневные выходные ждут россиян с 7 по 9 марта

Следующие трехдневные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. При этом всего в марте будет 10 нерабочих дней. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.