«Это будет очень плохим днем»: Трамп сделал заявление в преддверии переговоров США и Ирана

Трамп пригрозил Ирану плохим днем в случае отказа от сделки.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей Вашингтона с Тегераном призвал Иран заключить сделку, пригрозив «плохим днем».

«Я бы предпочел заключить сделку, чем нет. Но если мы ее не достигнем, это будет очень плохим днем для страны», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Переговоры американских и иранских представителей намечены на четверг, 26 января. Они должны состояться в Женеве.

Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на бывшего агента Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Кириаку писало, что среди сторонников военного удара по Ирану госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Однако против такой инициативы выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Напомним, МИД России призвал США отказаться от планов нанесения ударов по иранским ядерным объектам. Москва готова оказать содействие для возобновления дипломатического процесса по урегулированию вопросов.

