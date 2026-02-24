«Это будет очень плохим днем»: Трамп сделал заявление в преддверии переговоров США и Ирана

«Я бы предпочел заключить сделку, чем нет. Но если мы ее не достигнем, это будет очень плохим днем для страны», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Переговоры американских и иранских представителей намечены на четверг, 26 января. Они должны состояться в Женеве.
Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на бывшего агента Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Кириаку писало, что среди сторонников военного удара по Ирану госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Однако против такой инициативы выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.
Напомним, МИД России призвал США отказаться от планов нанесения ударов по иранским ядерным объектам. Москва готова оказать содействие для возобновления дипломатического процесса по урегулированию вопросов.