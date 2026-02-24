Ричмонд
«Просто делал, что должен»: узбекистанец о награде за спасение ребенка в Петербурге

Хайрулло Ибадуллаев получил премию имени Тиграна Кеосаяна, а также указом президента Узбекистана представлен к государственной награде.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Узбекистанец, спасший ребенка в Санкт-Петербурге, признался, что не ждал за это награды, а просто делал то, что должен был.

«Не знаю, что сказать. Упал ребенок — я поймал», — поделился Хайрулло Ибадуллаев.

Напомним, Хайрулло Ибадуллаев, работающий дворником в Санкт-Петербурге, спас ребенка, упавшего с седьмого этажа. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Узбекистанец получил множественные ушибы. После отважного поступка Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении Хайрулло медалью «Жасорат». Кроме того, узбекистанец стал четвертым человеком, который получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.

«Дворник, который спас ребенка в Петербурге, получил премию от нас с Тиграном. Хайрулло признался, что не ждал награды. Просто делал то, что должен был», — рассказала в своем Telegram-канале главред медиагруппы «Россия сегодня», Sputnik и RT Маргарита Симоньян.

Как рассказал Хайрулло RT, деньги он отправит семье в Узбекистан на строительство дома и лечение отца.

