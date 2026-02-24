«Просто делал, что должен»: узбекистанец о награде за спасение ребенка в Петербурге

Напомним, Хайрулло Ибадуллаев, работающий дворником в Санкт-Петербурге, спас ребенка, упавшего с седьмого этажа. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Узбекистанец получил множественные ушибы. После отважного поступка Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении Хайрулло медалью «Жасорат». Кроме того, узбекистанец стал четвертым человеком, который получил премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.